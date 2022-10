Apple aktualisiert iWork-Programme für macOS, iOS und iPadOS

Apple hat seine Office-Programme der iWork-Familie an seine neuen Betriebssystemversionen angepasst. Die Textverarbeitung Pages, die Tabellenkalkulation Excel und die Präsentationssoftware Keynote stehen in frischen Versionen zum Download bereit – für Mac, iPhone und iPad. Lobenswerterweise lassen sich alle Updates auch noch unter iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 nutzen – macOS 13, iOS 16 und iPadOS 16 sind keine Voraussetzung.

Texten mit mehr Übersicht

Pages erreicht mobil als auch auf dem Mac nun Version 12.2. Die Aktualisierung liefert jeweils eine neue Aktivitätsansicht, die die letzten Änderungen an gemeinsamen Dokumenten anzeigt – einschließlich wann Personen beigetreten sind und Kommentare und Änderungen erstellt habe. Man kann nun Benachrichtigungen bekommen, wenn PErsonen zu Dokumenten beitreten oder Änderungen erstellen. Dokumente lassen sich auch in der Nachrichte-App teilen und es gibt eine neue Vorlage namens "Leeres Layout", die eine DTP-artige Arbeit erlaubt. Die in macOS 13 und iOS / iPadOS 16 vorhandene Funktion zur Entfernung von Hintergründen kann man nun auch in Pages verwenden. Die iPad-Version ist für Stage Manager angepasst.

Numbers für Mac und iPad / iPhone landet ebenfalls bei Version 12.2, kommt mit den neuen Features der Aktivitätsansicht und für bessere Zusammenarbeit, die es auch in PAges gibt. Hinzu kommen neue Funktionen wie BITUND, BITODER, BITXODER, BITLVERSCHIEB, BITRVERSCHIEB, ISOKALENDERWOCHE, TEXTKETTE, TEXTVERKETTEN und WECHSEL sowie die erwähnte Freistellungsfunktion für Bilder, die es auch in Pages gibt. Auch Stage Manager auf dem iPad wird unterstützt.

Keynote prästentiert mit FaceTime

Keynote, Apples PowerPoint-Konkurrent, kommt auf Mac und iPad/iPhone auch auf Version 12.2. Die Aktivitätsanzeige hilft beim Behalten des Überblicks, was Mitarbeitende verändert haben; Präsentationen für mehrere Personen lassen sich per Nachrichten-App teilen. Auch möglich ist es, eine gemeinsame Präsentation zu nutzen, um einen FaceTime-Anruf zu starten – etwa, um weitere Personen einzuladen. Neu ist weiterhin die Möglichkeit, Hintergründe von Live-Videos zu entfernen. Auch die Freistellungsfunktion ist unter macOS 13 und iPadOS beziehungsweise iOS 16 nutzbar.

(bsc)