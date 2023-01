Apple angeblich an Premier-League-Rechten interessiert

Apple will einem Bericht zufolge groß in das internationale Geschäft mit Sportrechten einsteigen und gehört angeblich zu den möglichen Bietern auf die britische Fußballhauptliga Premier League. Der Konzern bereite aktuell ein entsprechendes Gebot vor, um Spiele auf seiner Plattform Apple TV+ zu übertragen, schreibt das britische Boulevardblatt Daily Mail. Was an dem Bericht dran ist, bleibt unklar. Es sei mit einem "Bidding War" – also einem Bietergefecht, bei dem Kaufinteressierte ihre Angebote gegenseitig hochtreiben – zu rechnen.

Vorbild USA: Baseball und mehr

Der Streamingdienst von Apple hatte zunächst in den USA damit begonnen, (auch) Sport auszustrahlen. So gibt es seit letztem Jahr Livesport samt späterer Aufzeichnungen aus der obersten Baseballliga der USA, der MLB. Bald sollen zudem Partien aus der obersten US-Fußballliga Major League Soccer (MLS) hinzukommen, wobei Fußball in den USA eine geringere Bedeutung als in vielen anderen Ländern hat. Versuche, auch Football-Rechte der NFL für TV+ einzukaufen, sind hingegen gescheitert.

Die Sportübertragungen sind bislang Teil des regulären Streamingdienstes, der 7 Euro im Monat kostet (nach Preiserhöhung; zuvor 5 Euro). Apple nutzt sie auch dazu, Kunden zu TV+ zu locken. Ob später geplant ist, bestimmte Partien als Pay-per-View-Veranstaltung oder in Form spezieller Sportpakete zu offerieren, ist noch nicht durchgesickert. Teilweise strahlt Apple Sport sogar komplett kostenlos aus, wenn auch zeitlich begrenzt.

Britischer Fußball bei Apple ab 2025?

Laut Daily News läuft der aktuelle Deal der Premier League noch bis 2025. Die Liga wird derzeit unter anderem von den Anbietern Sky Sports und BT Sport übertragen. Der Bietprozess für die kommenden Jahre beginnt noch 2023. Apple dürfte versuchen, nicht nur lokale Rechte zu erhalten, sondern die Liga möglichst weltweit zu übertragen.

Das könnte angesichts der Bedeutung der Premier League kompliziert und vor allem teuer werden. "Ein ernsthaftes Angebot von Apple ist die größte Bedrohung für die Vorherrschaft von Sky Sports bei der Übertragung der Premier League seit 1992", schreibt das Boulevardblatt. Der Anbieter – beziehungsweise seine Vorläufer – hatten damals genügend Geld aufgebracht, sich die Exklusivrechte zu sichern. Apple hat ausreichend "tiefe Taschen", diese Vorherrschaft zu bedrohen.

