Apple baut Entwicklerforum um

Apples Entwicklertreffen World Wide Developer Conference (WWDC) ist in diesem Jahr ganz anders: Die Veranstaltung findet komplett virtuell statt. Neben zahlreichen Präsentationen zu neuen technischen Details, die der Konzern vom 22. bis 26. Juni täglich im Video online stellen wird, wird die WWDC 2020 vor allem in Apples Entwicklerforum stattfinden.

Hübscher und einfacher

Selbiges hat der Konzern nun kurz vor der WWDC, die am Montag beginnt, aufgefrischt. Das neue Apple Developer Forum soll laut dem iPhone-Konzern einfacher zu benutzen sein und hat ein simpleres Design. Als Erstes fällt auf, dass es neue "Top Posts" gibt – das sind besonders aktive Threads, die direkt auf der Startseite dargestellt werden. Unter "Top Tags" sieht man die aktuell am häufigsten bearbeiteten Themenbereiche – etwa "iOS" oder SDKs wie "Core Audio" und "PhotoKit". Wer besonders aktiv im Forum mitdiskutiert, kann in die Liste der "Top Users" aufgenommen werden, die auch auf der Homepage verzeichnet ist. Das soll das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Fragen und Antworten von Apple-Ingenieuren

Apple kündigte an, dass während der WWDC 2020 über 1000 Apple-Ingenieure im Developer Forum bereitstehen werden – so wie sie das sonst physisch auch auf einem normalen Apple-Entwicklertreffen nun würden. Teilnehmer von Apples Entwicklerprogramm könnten Fragen stellen und direkte Antworten erhalten, so Apple. Wie schnell dann tatsächlich geantwortet wird und wie gut der Prozess funktioniert, muss sich zeigen – Foren sind schließlich stets eine verzögerte Form der Kommunikation und niemals so unmittelbar wie eine Frage von Mensch zu Mensch.

Hat die Entwickler-Gemeinschaft ein Problem?

Lobenswerterweise bleibt Apples Entwicklerforum auch für Außenstehende einsehbar – Threads können ganz normal aufgerufen und durchsucht werden, ohne dass man sich einloggen müsste. So kann man sich einen Überblick verschaffen, ob ein Problem, dass man mit seinem Apple-Gerät hat, womöglich bereits in der Developer-Community besprochen wird.

Technisch noch perfektionierbar

Ganz perfekt ist das neue Forum allerdings noch nicht. So gibt es aktuell zum Teil noch Probleme mit der Zeitanzeige von Top-Threads. So werden manche Postings, die über ein Jahr alt sind, als aktuell markiert. Auch die Suche ist keineswegs perfekt: Sie erlaubt aktuell das Durchforsten des Forums nach Nutzern, Tags und Schlüsselbegriffen, bietet aber keine komplexere Syntax und die Ergebnisliste lässt sich nicht umsortieren, sondern erscheint nur so, wie Apples Algorithmus es ausgewählt hat.

(bsc)