Apple bekommt Patent für farbwechselndes Watch-Armband

Wenn ein Apple zugesprochenes Patent in Zukunft Anwendung findet, könnten Besitzer einer Apple Watch ihr Uhrarmband wechseln, ohne es erst gegen ein anderes austauschen zu müssen. Ermöglichen soll dies eine Erfindung mehrerer Apple-Ingenieure, die eine Idee entwickelt haben, wie spezielle Fasern eines Armbands mittels Strom in der Farbe und im Aussehen verändert werden können. Das US-Patentamt gab am Dienstag die Vergabe bekannt (Patentnummer US-11586153-B1).

Die im Jahr 2018 in den USA für den Ideenschutz angemeldete Erfindung könnte die Nutzung einer Apple Watch aber noch tiefgreifender verändern. So wird auch die Möglichkeit genannt, Textbotschaften und farbliche Hinweise auf dem Armband anzuzeigen. Nutzern könnte auf diese Weise ein Anruf, eine Nachricht oder eine Erinnerung signalisiert werden. Ebenso seien Hinweise bei gesundheitlichen Ereignissen möglich. Sogar eine Art Text-Ticker, der über das Armband läuft, wäre denkbar.

Uhr passt sich der Kleidung an

Apple hat in seinem Patent aber auch einen modischen Aspekt bedacht. So könnte sich das Armband farblich an die Kleidung des Uhrträgers oder an die Umgebung anpassen. Möglich wären eine oder mehrere Farben. Das Ganze erinnert in der Beschreibung ein wenig an ein E-Ink-Display und dürfte wohl auch einen ähnlich niedrigen Stromverbrauch haben. Eine Verbindung zur Funktion des Fokus-Modus wäre ebenfalls denkbar, sodass je nach Tageszeit unterschiedliche Designs auf das Armband übertragen werden.

Technisch soll das digitale Watch-Armband mithilfe einer elektrochromen Schicht funktionieren, die im Armband eingearbeitet ist. Mittels elektrischer Spannung könne dann eine Polymerschicht dazu gebracht werden, ihre Farbe zu verändern. Die genannten Erfinder aus den Reihen Apples sind auf Stoffe spezialisiert. Sie hatten sich zuvor auch schon mit berührungsempfindlichen Stoffen für den HomePod beschäftigt. Die Patentschrift geht ungewöhnlich konkret auf die Nutzung als Uhrenarmband ein – die Verbindung zur Apple Watch ist offensichtlich.

Wird das Band jemals Realität?

Ob Apple die Idee tatsächlich in die Tat umsetzt, gilt es – wie immer bei Patenten – dennoch erst einmal abzuwarten. Immer wieder tauchen Ideen für die Apple Watch auf, so etwa im Jahre 2019 die Möglichkeit, eine Kamera ins Armband zu integrieren. Gegen das farbwechselnde Band könnte unter anderem sprechen, dass Apple mit dem Verkauf von Watch-Armbändern derzeit viel Geld verdient. Ein Band, das seine Farbe wechselt, würde den Anreiz schmälern, zusätzliche Bänder zu kaufen, wenngleich es auch darauf ankommt, wie gut Farben und Designs im Vergleich zu bestehenden Bändern aussehen. Allerdings wäre es zum Beispiel auch denkbar, dass Apple die Watch-Armbänder gewissermaßen digitalisiert und Designs oder Zusatz-Funktionen per In-App-Kauf angeboten werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)