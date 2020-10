Apple belebt angeblich "MagSafe" neu

MagSafe war lange Zeit ein praktisches Verfahren, das mobile Apple-Rechner vor physischen Abstürzen bewahrte: Zog jemand an der Stromstrippe eines MacBook oder erwies sich selbige als Stolperfalle, löste sich der magnetisch gehalte Stecker einfach, der Rechner blieb stehen. USB-C-Anschlüssen in aktuellen Macs fehlt die Funktion hingegen.

MagSafe goes iPhone

Nun scheint Apple zu planen, MagSafe als Marke wiederzubeleben – allerdings anders als zuvor. Statt für Macs soll die Technik für das kommende "iPhone 12" implementiert werden. Das behaupten mehrere Leaker aus Asien. Geplant ist demnach die Einführung spezieller drahtloser Ladegeräte von Apple für die Geräte – der sogenannte MagSafe Charger und der MagSafe Duo Charger. Dazu gibt es angeblich eine spezielle Hülle, das MagSafe Case. Selbiges könnte eine Akkuhülle darstellen, wie sie Apple bereits anbietet.

Deutlich höhere Ladeleistung

Die Ladeleistung soll mit bis zu 15 Watt vergleichsweise hoch sein – deutlich flotter als reguläre QI-Ladegeräte. Passend dazu sollen im "iPhone 12" selbst Magnete angeordnet sein, die dafür sorgen, dass das Smartphone stets korrekt aufgelegt wird. Zur Übertragung der beabsichtigten Ladeleistung wäre dies sinnvoll. Welche Unterschiede zwischen MagSafe Charger und MagSafe Duo Charger bestehen, bleibt unklar – vermutlich lädt ersterer nur ein Gerät.

AirPower in neuem Outfit?

Apple hatte 2019 bereits ein ähnliches Projekt eingestellt, das allerdings einen anderen technischen Ansatz verfolgte. Mit der AirPower genannten Ladematte sollte es möglich sein, drei Apple-Geräte gleichzeitig und frei platziert aufzuladen – iPhone, AirPods sowie eine Apple Watch. Das Projekt scheiterte allerdings an Umsetzungsproblemen; Apple musste sein Ende offiziell bekanntgeben. Angeblich werkeln die Ingenieure des Konzerns aber weiterhin an dem Problem. Mit MagSafe würde sichergestellt, dass die Geräte stets am richtigen Platz liegen, um den idealen Ladestrom zu erhalten. (bsc)