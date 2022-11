Apple erhält Friedenspreis der Ukraine

Apple hat von der ukrainischen Regierung den sogenannten Friedenspreis ("Peace Award") erhalten. Der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorov, der gleichzeitig stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine ist, übergab die Auszeichnung an Lisa P. Jackson, Apples Vizepräsidentin für die Bereiche Umweltschutz, Politik und soziale Initiativen.

Lob für den iPhone-Konzern

Der Friedenspreis ist eine Auszeichnung für Unternehmen, Regierungen und Politiker, die die Ukraine "unterstützt und am meisten im Kampf gegen den russischen Aggressor geholfen" haben. Er wurde vom Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, gestiftet. "Apple war eines der ersten Unternehmen, das nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine seine Position klar zum Ausdruck gebracht und Maßnahmen ergriffen hat", sagte so Fedorov. In den "schwierigsten Zeiten für unser Land" habe die Unterstützung von Apple "sehr viel bedeutet, da sie der Welt zeigt, dass Menschen mit Prinzipien angesichts eines ungerechten Krieges nicht tatenlos zusehen".

Jackson bedankte sich für den Preis und sagte, Apple habe sich verpflichtet, "unseren Teil zur Unterstützung derjenigen beizutragen, die humanitäre Hilfe benötigen". Das Unternehme glaube an eine bessere Zukunft für die Ukraine und werden deshalb "weiterhin mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten, um diese Zukunft durch die Unterstützung wichtiger Bildungsprogramme aufzubauen". Was das konkret bedeutet, teilte Jackson nicht mit.

Vorgehen gegen Russland

Apple hatte kurz nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine mit Sanktionsmaßnahmen begonnen. So hatte Apple schnell den Verkauf von Hardware gestoppt, einzelne Apps gesperrt, Anwendungen von Regime-Gegnern wieder erlaubt und diverse Dienste gestrichen. Gleichzeitig sorgten Banksanktionen dafür, dass ein Einkauf im App Store quasi unmöglich wurde. Außerdem stiegen in Russland die Preise für Apple-Produkte, da nun nur noch Grauimporte möglich sind.

Eine komplette Sperrung des App Store für Russland, den Minister Fedorow gleich nach Kriegsbeginn gefordert hatte, wurde bislang allerdings nicht umgesetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)