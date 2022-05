Apple erhält Patent für Watch mit Kamera

Eine Watch mit einer Kamera, dafür hat Apple jetzt ein Patent in den USA erhalten. Der Hersteller lässt sich damit das Konzept einer Smartwatch schützen, die das Objektiv entweder in die digitale Krone oder aber in die Unterseite des Uhrengehäuses integriert. Das Display der Watch dient dabei als Sucher.

Die vergleichsweise geringe Größe von Wearables wie Uhren mache die Integration weiterer Schnittstellen zu einer signifikanten Herausforderung, erläutert Apple in der Patentschrift. Den Sensoren soll deshalb eine Doppelrolle zukommen: Bei der Integration des Kamerasystems in die digitale Krone auf der Außenseite der Uhr könne der Sensor zugleich dafür dienen, die Drehung der Krone zu erfassen, sodass diese auch weiter als Eingabegerät dienen kann, schreiben die Ingenieure.

Apple-Watch-Kamera am Handgelenk

Die Kamera am Handgelenk: Die Linse könnte dem Patent zufolge in der Krone stecken. (Bild: Apple)

Wird die Kamera mitsamt den Sensoren in die Unterseite der Uhr eingelassen, sollen diese zugleich die bekannten Funktionen zur Messung von Körperwerten wie der Herzfrequenz ermöglichen. Solange die Uhr am Handgelenk getragen wird, erfasst sie Gesundheitsdaten, um Fotos zu schießen, muss der Nutzer sie vom Handgelenk abnehmen. Die LED-Sensoren, die die Körperdaten fotometrisch erfassen, könnten sich im Kameramodus dann zur Erleuchtung der Szene oder als Blitz einsetzen lassen, schlägt Apple außerdem vor.

Eine Integration der Uhr in die Unterseite würde die Kamera zudem weniger invasiv machen, weil sie für Aufnahmen erst auffällig vom Handgelenk abgenommen werden muss. Datenschutzaspekte spielen in dem Patent allerdings keine zentrale Rolle, sie werden nur am Rande im Kontext der Erfassung und Speicherung von Gesundheitsdaten erwähnt.

Keine Selfie-Kamera

Eine Selfie-Kamera, die sich auch für Videotelefonie nutzen lässt, wird in dem Patent nicht erwähnt. Gerüchte über eine Kamera in der Apple Watch gibt es praktisch seit Einführung der Modellreihe. Für andere Konzepte wie die Integration einer Kamera in spezielle Armbänder hat Apple ebenfalls Patentanträge eingereicht. Das am Dienstag vom US-Patent- und Markenamt veröffentlichte Patent 11347189 "Watch having a camera" wurde von Apple ursprünglich schon 2018 angemeldet.

(lbe)