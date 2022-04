Apple erhöht Quote grüner Energie bei seinen Lieferanten deutlich

Apple hat in den letzten zwölf Monaten den Einsatz erneuerbarer Energien bei seinen Lieferanten erhöhen lassen. Von für die kommenden Jahre geplanten 16 Gigawatt seien inzwischen zehn Gigawatt Leistung im Betrieb, teilte der iPhone-Hersteller am Donnerstag mit. Im Jahr 2021 habe man insgesamt 13,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent einsparen können. Das soll den Emissionen von rund drei Millionen Autos über ein Jahr entsprechen.

Zusagen der Lieferanten

Insgesamt 213 der Zulieferer Apples haben dem Konzern gegenüber zugesagt, künftig nur noch erneuerbare Energie für Apple-Produkte zu nutzen – in 25 Ländern. Ziel ist es, dass man bis 2030 "über die gesamte Zuliefererkette hinweg klimaneutral" sei, so Apple. Apple selbst hat seine Unternehmensaktivitäten seit 2020 ohne Nettoausstoß von Klimagasen durchgeführt – allerdings stellt der Konzern fast nichts selbst her und muss daher dringend die Lieferkette dekarbonisieren.

"Wir sind stolz darauf, dass sich so viele unserer Zulieferer der dringend notwendigen Arbeit zur Bewältigung der Klimakrise angeschlossen haben, indem sie weltweit mehr erneuerbare Energie erzeugen", so die für das Thema zuständige Apple-Managerin Lisa Jackson, die den Titel "Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives" trägt.

Apple hat große Verantwortung

Saubere Energie sei "gut für Unternehmen und gut für den Planeten", so Jackson. Apple wolle weitergeben, "was wir bei unserer eigenen Umstellung auf erneuerbare Energien gelernt haben". So könne man "den Weg in eine grünere Zukunft zu weisen“, so die ehemalige Leiterin der amerikanischen Umweltschutzbehörde U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

Apple hat eine große Verantwortung aufgrund seiner Größe und seines gigantischen Produkt-Outputs. Dieser setzt sich aus Komponenten zahlreicher Lieferanten zusammen, die wiederum von großen Fertigern vor allem in China entmontiert werden. Die 213 Zulieferer, die nun eine Selbstverpflichtung abgegeben haben, sind hier nur ein Anfang. Apple will auch direkt in Projekte für erneuerbare Energien investieren. Darunter seien fast 500 Megawatt an Solaranlagen und andere Projekte für erneuerbare Energien in China und Japan, so der Konzern. Diese decken zumindest "einen Teil der vorgelagerten Emissionen" ab.

