Apple erneuert weiter seine Karten: Welche drei Länder jetzt geplant sind

Apple arbeitet offenbar an seiner 19. Erweiterung der eigenen Karten. Der frühere Chefkartograf Justin O'Beirne berichtet in seinem Blog, dass in Hongkong, Taiwan und der Slowakei die Tests aufgenommen wurden. Diese nimmt Apple jeweils halböffentlich vor. Er rechnet nach den bisherigen Erfahrungen mit einer Veröffentlichung der neuen Karten im Juni.

Apple Karten wurde im Jahr 2012 mit iOS 6 eingeführt und ersetzte Google Maps, das vorher als vorinstallierte Karten-App auf dem iPhone ausgeliefert wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Apple zunehmend mit Google gleichziehen. Im September 2018 begann der iPhone-Hersteller damit, sein Kartenmaterial beginnend mit Nordkalifornien grundlegend zu erneuern. Dafür erhob Apple selbst die Daten und konnte so präzise Gebäudeumrisse, mehr Straßen und Details wie Grünflächen einarbeiten.

Europa bereits gut abgedeckt

Im April 2022 wurden neue Karten für Deutschland veröffentlicht. Die Schweiz folgte im Dezember. Erst im April dieses Jahres wurden die Karten für Österreich erneuert, zusammen mit Kroatien, der Tschechei, Ungarn, Polen und Slowenien. Zuvor wurden im März die Daten für Finnland, Norwegen und Schweden ausgetauscht.

Apple steuert damit darauf zu, bald ein Viertel der Landmasse der Erde in seinen Karten überarbeitet zu haben. Bei der Abdeckung der Weltbevölkerung liegen die neuen Karten aber noch bei unter 20 Prozent.

(mki)