Apple erste Firma mit Bewertung von über 3 Billionen US-Dollar

Wer derzeit einen Blick auf den Börsenwert der Apple-Aktie an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ wirft, sieht seit letztem Freitag ein ungewöhnliches Bild: Die Marktkapitalisierung (Market Cap) hat nun tatsächlich erstmals die Marke von drei Billionen US-Dollar übersprungen und diesen Wert über den Handelsschluss hinaus gehalten. Im regulären Börsengeschehen war dies Apple zwar bereits Anfang 2022 schon einmal geglückt, doch konnte der Wert nicht über das Ende des Markttages gehalten werden. Seither ging es aufgrund von Produktionsproblemen in China an der Börse zunächst wieder herunter, doch diese Verluste wurden nun wieder mehr als aufgeholt.

Anzeige

Erste Firma an öffentlichen Märkten mit dieser Bewertung

Apple schreibt damit Börsengeschichte. Der iPhone-Konzern legte am Freitag um über zwei Prozent zu und trug damit zu einer Rallye bei, die das Unternehmen in diesem Jahr bei der Marktkapitalisierung um mehr als 983 Milliarden Dollar zulegen ließ. Apple liegt damit eine halbe Billion Dollar vor dem nächstgrößten Unternehmen. Die NASDAQ hatte das beste erste Halbjahr aller Zeiten, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Von Analysten gibt es viel Lob. "Der Grund, warum Apple seit mehr als einem Jahrzehnt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweist, liegt nicht darin, dass die Anleger leichtsinnig wären, sondern darin, dass das Unternehmen eine Geschäftsstrategie verfolgt, die funktioniert", so Jonathan Curtis, Direktor des Portfoliomanagements der Franklin Equity Group, gegenüber Bloomberg. Die Bilanz sei "phänomenal", Apple zahle eine Dividende, die weiter steigen könnte, es gebe ein aktives Aktienrückkaufprogramm und "ein Plattformgeschäft, das dem von grundlegenden Konsumgütern" ähnele. "All das wird von einem Gerät angetrieben, auf das die Leute vier Stunden am Tag schauen", so Curtis – eben dem iPhone.

Nicht das erste Mal Rekordhalter – doch wie geht es weiter?

Apple war schon bei der ersten Billion Rekordhalter – also erstes Unternehmen an öffentlichen Märkten mit dieser Bewertung. Das war 2018. Im August 2020 wurden die zwei Billionen geknackt, allerdings erst nach dem saudischen Ölkonzern Aramco. In den USA ist nur noch Microsoft mehr als zwei Billionen Dollar wert, Alphabet, Amazon und Nvidia stehen jeweils über einer Billion.

Apple hat mittlerweile großen Einfluss auf den wichtigen US-Index S&P 500 – hier nimmt das Unternehmen 7,7 Prozent ein. Ob der Börsenhype weitergeht, bleibt unklar. Weniger als 70 Prozent der Analysten haben derzeit eine Kaufempfehlung, die Großbank UBS aus der Schweiz verpasste Apple sogar ein Downgrade. Allerdings gibt es interessante Möglichkeiten für ein zukünftig gutes Geschäft jenseits des iPhones: So wurde mit der im kommenden Jahr erscheinenden Vision Pro eine ganz neue Plattform gezeigt.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)