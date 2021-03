Apple erwägt angeblich Outdoor-Apple-Watch

Eine Apple Watch mit robusterem Gehäuse scheint bei Apple erneut auf der Agenda zu stehen: Der Hersteller erwägt die Einführung eines neuen Smartwatch-Modells mit stabilerem Gehäuse, das für den Einsatz in "extremeren Umgebungen" ausgelegt sein soll, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf informierte Personen berichtet.

Ein solche Modellvariante sei als "Explorer Edition" intern diskutiert worden, eine Einführung könnte 2021 oder 2022 erfolgen. Neue Apple-Watch-Generationen bringt Apple gewöhnlich im Herbst auf den Markt.

Gummierte Oberfläche statt Metall

Ein Modell mit robusterem Gehäuse würde die normale Modellreihe ergänzen, schreibt Bloomberg. Der Hersteller habe schon 2015 bei der Einführung der ersten Generation eine robuste Variante in Betracht gezogen, das Projekt damals aber verworfen. Derzeit bietet Apple die Watch mit Alu-, Edelstahl- und Titan-Gehäuse an, das als kratzfester geltende Saphirglas wird nur in den teureren Modellreihen (ab Edelstahl) verbaut. Die Outdoor-Version könnte dem Bericht zufolge auf eine gummierte Oberfläche setzen ähnlich wie Casios G-Shock – ein Klassiker unter den Outdoor-Uhren.

In Partnerschaft mit Nike wird die Apple Watch bereits in einer besonders für Läufer gedachten Variante angeboten, diese unterscheidet sich praktisch aber nur in Hinblick auf Armband und Branding von der normalen Apple Watch. Das Gehäuse ist ebenfalls aus Aluminium.

Apple Watch Series 7 in neuer Form?

Während Apple den Smartwatch-Markt seit längerem dominiert – einer Schätzung zufolge zählt die Apple Watch inzwischen 100 Millionen Träger:innen –, überlässt der iPhone-Konzern den Markt für robuste Outdoor-Modelle bislang komplett anderen Herstellern. Zwar gibt es Schutzgehäuse als Accessoires für die Apple Watch, die dann allerdings schnell sehr klobig wird.

Handfeste Informationen zur Apple Watch Series 7 stehen noch aus. Es gibt erste Spekulationen über eine Änderung beim Gehäuse-Design. Seit 2015 hat Apple die rechteckige Form der Apple Watch nur geringfügig verändert, die Bildschirme wurden 2018 deutlich vergrößert.

(lbe)