Apple erzwingt Nutzung von iOS 16.3.1 – wegen Sicherheitslücken in Vorversion

Apple nimmt eine in iOS 16.3.1 geschlossene Sicherheitslücke offensichtlich sehr ernst: Der Konzern hat nun, nur kurze Zeit nach dem Release des jüngsten Betriebssystems, die Signierung der Vorversion eingestellt. Praktisch heißt dies, dass ein Einspielen von iOS 16.3 nicht mehr möglich ist, weil die Signaturüberprüfung scheitert. User müssen also mindestens iOS 16.3.1 nutzen.

WebKit-Lücke, die aktiv ausgenutzt wurde

In iOS 16.3.1 kümmerte sich Apple um die Behebung aktiv von Angreifern ausgenutzter Bugs. Diese stecken auch in iPadOS sowie macOS und dessen Safari-Browser. "Die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Web-Inhalten kann zur Ausführung von beliebigem Code führen", schrieb der Konzern dazu. Und weiter: "Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem aktiv ausgenutzt worden sein könnte."

Solche Fehler sind besonders problematisch, weil es ausreicht, eine schlichte Website zu besuchen oder Website-Inhalte in anderen Programmen anzuzeigen. Details dazu, wer den Exploit einsetzte und an welcher Stelle im Web, verriet Apple bislang allerdings nicht. Die Gefahr war aber anscheinend so groß, dass der Konzern schnell ein Update herausbringen wollte.

Weitere Lücken gestopft

Später wurde bekannt, dass iOS 16.3.1 und iOS 16.3 insgesamt vier weitere Löcher stopfen, zu denen Apple erst verzögert weitere Informationen durchgab. In iOS 16.3.1 ist dies ein Denial-of-Service-Problem im Zusammenhang mit manipulierten Zertifikaten. Das Update behebt außerdem einen Kernel-Bug, der zum Ausführen von beliebigem Code mit Kernel-Rechten verwendet werden konnte – über eine auf der App installierte Anwendung.

iOS 16.3 war am 23. Januar erschienen, iOS 16.3.1 folgte am 13. Februar. Neben den sicherheitsrelevanten Fixes führte Apple unter anderem die Unterstützung von Sicherheitsschlüsseln für die Absicherung der Apple-ID im Betriebssystem ein. Mit dem Ende der Signierung ist auch kein Downgrade auf iOS 16.3 mehr möglich – das dürften die wenigsten Nutzer allerdings wollen. Mit seiner Signierungsmacht kann Apple regelmäßig auch die Möglichkeit von Jailbreaks aushebeln.

(bsc)