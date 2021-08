Apple forscht an Atemfrequenzmessung per AirPods-Mikrofon

Apple erforscht den Einsatz seiner Kopfhörer zu Fitness- und Gesundheitszwecken: Wissenschaftler des Konzerns haben in einer Studie untersucht, ob sich das integrierte Mikrofon der AirPods dafür eignet, um die Atemfrequenz des Trägers anhand von kurzen Audioaufzeichnungen schätzen zu können. Eine derartige vergleichsweise kostengünstige Möglichkeit zur Erfassung der Atemrate ermögliche es etwa, darauf basierend die kardiorespiratorische Fitness über einen längeren Zeitraum zu erfassen oder den Verlauf einer Infektion zu verfolgen.

Gesundheits-Tool als Ziel

Gut 20 Probanden erfassten ihre Atemfrequenz per AirPods-Mikrofon vor, während und nach einer kurzen aber intensiven Trainingseinheit – sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Trotz der Umgebungsgeräusche seien die eingesetzten Algorithmen zur Verbesserung des Quellaudiomaterials und der Analyse in der Lage gewesen, die Atemfrequenz mit hoher Genauigkeit zu schätzen, heißt es in der Vorabpublikation, die noch nicht begutachtet wurde.

Die Autoren sehen dies als einen vielversprechenden Ansatz zur Entwicklung eines "Atemwegsgesundheits-Tools" – dafür seien aber weitere Studien mit einer größeren Zahl an Teilnehmern erforderlich.

Fitnessfunktionen bei AirPods Pro 2 erwartet

Ob Apple die untersuchte Methode zur Erfassung der Atemfrequenz später als AirPods-Funktion umsetzen will, bleibt offen. Patentanträge zeigen, dass Apple schon länger an der Integration zusätzlicher Sensoren in die True-Wireless-Ohrhörer arbeitet, um biometrische Daten im Ohr zu erfassen, dazu könnten etwa Herzfrequenz, Sauerstoffaufnahme und Körpertemperatur zählen. Berichten zufolge soll die für 2022 erwartete zweite Generation der AirPods Pro ein Fitness-Tracking durch verbesserte Bewegungssensoren ermöglichen, konkrete Details gibt es dazu bislang aber nicht.

Im Unterschied zu anderen Fitnessuhren ermittelt die Apple Watch die Atemrate bislang nicht. Erst mit watchOS 8 kann die Atemfrequenz während des Schlafs erfasst werden – hier erfolgt die Ermittlung über die Bewegungssensoren der Uhr.

Lesen Sie auch Kaufberatung: Welche Apple Watch für wen?

(lbe)