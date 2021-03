Apple geht gegen Fake-Zubehör auf Instagram & Co. vor

Über soziale Medien werden inzwischen große Mengen an gefälschten Apple-Produkten vertrieben. Das hat eine Analyse des Sicherheitsunternehmens Ghost Data ergeben. Der iPhone-Konzern selbst hat nach eigenen Angaben allein im vergangenen Jahr über ein eigens dafür aufgestelltes Team eine Million Postings und Online-Listings gefälschter oder falscher Apple-Produkte herunternehmen lassen – beziehungsweise die Löschung erbeten. Dies betreffe alle Online-Marktplätze, darunter auch Facebook und dessen Tochter Instagram, so der Konzern gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Laut Angaben von Ghost Data geht der Trend dazu, nicht mehr nur bekannte Marktplätze wie eBay oder Amazon für gefälschte Apple-Produkte zu verwenden, da diese zunehmend kontrolliert werden.

Falsches Netzteil über Instagram

Stattdessen bemühten sich Nachahmer und Kopierer, die vor allem aus China zu stammen scheinen, stark um die boomenden sozialen Medien. Andrea Stroppa von Ghost Data beschäftigt sich mit dem Thema, seitdem ihm ein gefälschtes iPhone-Netzteil explodiert war, dass er von einem Freund geliehen hatte. Wie sich herausstellte, war es über einen inoffiziellen Kanal bei Instagram verkauft worden. Facebook setzt zunehmend auf Online-Shopping direkt über seine sozialen Netzwerke. Dabei kann man sich ganz einfach Produkte "klicken", die Poster zuvor hinterlegt haben.

Neuer Hype um soziales Verkaufen

"Social Commerce" gilt in der Marketingbranche als Zukunftsding, da Nutzer im privat wirkenden Kontext sozialer Medien offenbar stärker bereit sind, Empfehlungen von Influencern zu folgen, ohne dass sie auf Marktplätze wie Amazon wechseln müssen. Facebook und Instagram werden laut Ghost Data unter anderem verwendet, um gefälschte USB-Netzteile, Lightning-Kabel, iPhone-Batterien oder falsche AirPods (zu denen Mac & i einen eigenen Test durchgeführt hat, siehe Kasten) anzubieten.

Todesfälle und Brände

Diese sehen, zumindest auf Instagram & Co., nach den Originalen aus, sind aber bis zu zehnmal günstiger als das Apple-Produkt. In den USA und Europa soll es sich mittlerweile um ein Millionengeschäft handeln, wie Ghost Data in einer Analyse schreibt, die demnächst publiziert werden soll. Instagram ist demnach "unwillig", den Markt der Fälschungen trockenzulegen. Dabei sei er eine Gefahr nicht nur für Apple, sondern auch für die Kunden, so Stroppa gegenüber Bloomberg. Tatsächlich gab es über Apple-Produktfälschungen Todesfälle und Brände.

(bsc)