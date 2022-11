Apple gewährt ungewöhnlich hohe Rabatte für kleine Geschäftskunden

Apple will Geschäftskunden im Weihnachtsquartal angeblich einen ungewöhnlich hohen Rabatt beim Kauf mehrerer Computer gewähren. Laut eines Medienberichts sollen für die aktuellen 14- und 16-Zoll-Modelle des MacBook Pro bis zu 10 Prozent Nachlass eingeräumt werden. Apple wolle damit angesichts verhaltener Erwartungen die Verkäufe ankurbeln, heißt es.

Die US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg beruft sich auf Quellen beim Verkaufspersonal und Geschäftskunden. Gewerbliche Kunden erhalten auch normalerweise günstigere Preise, doch zusätzliche Aktionen wie die jetzige habe es für die kleinen Geschäftskunden so sehr lange nicht mehr bei Apple gegeben. In Marketingmaterialien sei von einer "sehr speziellen Mac-Kampagne" die Rede. Apple spreche auch die infrage kommenden Kunden direkt an, was ebenfalls ungewöhnlich für das Unternehmen sei.

Nachlässe bei höheren Stückzahlen

Den Angaben Bloombergs zufolge sollen geschäftliche Käufer, die zwischen 5 und 24 MacBook Pro abnehmen, acht Prozent Nachlass erhalten. Den höheren Rabatt von zehn Prozent gebe es ab 25 Einheiten. Das Angebot soll bis Heiligabend, 24. Dezember, gelten.

Apple erwartet angesichts eines global schwierigen wirtschaftlichen Umfelds Rückgänge bei den Mac-Umsätzen. Dies wurde im Zuge der Vorstellung der Quartalszahlen bekannt gegeben. Hinzu kommt, dass Apple in diesem Herbst ungewöhnlich wenige neue Produkte vorgestellt hat. Neue MacBook-Pro-Modelle mit M2-Pro- und M2-Max-Chips werden erst für das Frühjahr erwartet. Es ist unklar, ob das von vornherein so geplant war oder ob Apple damit auch der Covid-Situation in China Rechnung trägt, wo wiederholte Lockdowns die Fertigung in vielen Industrien ausbremsen. Die Rabattaktion könnte auch darauf hindeuten, dass Apple die Bestände abverkaufen will, bevor neue Geräte kommen.

Mac im letzten Quartal sehr erfolgreich

Zuletzt hatte der Mac Apple viel Grund zur Freude gegeben. Mit 11,5 Milliarden US-Dollar Umsatz – einem Anteil von 13 Prozent am Gesamtumsatz – stellten die Apple-Computer im vergangenen Quartal den bisherigen Rekord ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)