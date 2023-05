Apple gibt WWDC-Programm bekannt: Keynote am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr

So hohe Erwartungen wie vor der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC gab es lange nicht mehr. Apple hat am Dienstagabend offiziell das Programm der mehrtägigen Onlineveranstaltung bekanntgegeben, die am Montag, 5. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit mit einer Keynote beginnen soll. Offiziell ist von neuen Technologien, Tools und Frameworks für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und watchOS die Rede, die vorgestellt werden.

Das Hauptaugenmerk von Branchenbeobachtern liegt indessen auf Themen, die Apple auch in der offiziellen Verlautbarung eineinhalb Wochen vor der Konferenz nicht nennt. Seit Wochen spitzen sich die Gerüchte zu, dass Apple zumindest die Software für ein Mixed-Reality-Headset, wenn nicht sogar das Gerät selbst vorstellen könnte. In jüngster Zeit war bereits eine mögliche Markenregistrierung für xrOS bekannt geworden. Auch von einem 15-Zoll-Modell des MacBook Air war zu hören und zu lesen. Sollte Apple tatsächlich ein neues Gerät für Augmented oder Virtual Reality vorstellen, wäre das eine der größten Produktneuheiten Apples seit Jahren.

Lesen Sie auch Vorhersage zur WWDC 2023: Was wir von iOS 17 erwarten Mac & i

Auftakt im Apple Park

Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, wird sich beim Auftakt zeigen, der für ausgewählte Entwickler und Studierende sowie Medienvertreter vor Ort im Apple Park stattfindet. Sehr wahrscheinlich wird Apple erneut einen vorproduzierten Film anstelle eines Bühnen-Events zeigen. Die Keynote wird über die Website Apples, die Apple Developer App, auf dem Apple TV und auf YouTube live und nachträglich zu sehen sein.

Einen tieferen Einblick in die neuen Betriebssystemversionen und die Entwicklertools gewährt Apple in der "Platforms State of the Union", die am Montag ab 22.30 Uhr deutscher Zeit beginnt. Sie ist über die Developer App und die Developer-Website zu sehen. Für Dienstag, 6. Juni, 3.30 Uhr deutscher Zeit, ist die Auszeichnung mit den Apple Design Awards geplant, mit denen Apple herausragende Leistungen von App-Entwicklern würdigt.

175 Videosessions für Entwickler

Für die WWDC sind 175 Videosessions geplant. Die Videos werden in der Developer-App und auf der Developer-Website verfügbar sein. Via Slack wollen Apple-Ingenieure und Designer Entwicklern bei Fragen weiterhelfen. Dreh- und Angelpunkt für die kostenlose Teilnahme ist die Developer-App.

(mki)