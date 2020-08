Apple hat israelisches Start-up für Foto-KI gekauft

Apple hat insgeheim ein weiteres Start-up erworben – und offenbar bereits seine Technik in iOS- beziehungsweise iPadOS-Komponenten integriert. Bei der Firma soll es sich um ein israelisches Unternehmen gehandelt haben, das sich zudem noch im sogenannte Stealth-Modus befand, also öffentlich nicht in Erscheinung getreten war. Die junge Gründung hört auf den Namen Camerai Ltd. und hat sich auf KI-Funktionen für Video- und Foto-Aufnahmen spezialisiert. Laut dem israelischen Newsdienst Calcalist griff Apple bereits vor anderthalb Jahren zu.

Technik wichtiger Teil von iOS und iPadOS

Die Übernahme, die offiziell weder Apple noch von Camerai bestätigt haben, soll mehrere zehn Millionen US-Dollar gekostet haben. Die Mitarbeiter von Camerai seien mittlerweile in Apples Computer-Vision-Team beschäftigt. Dort arbeitet der Konzern an Bilderkennungsverfahren auch für seine Augmented-Reality- und Video-Anwendungen. Angeblich ist die von Camerai entwickelte Technik mittlerweile ein "signifikanter Teil der Apple-Kamera". Camerai wurde 2014 gegründet, besorgte sich aber nur wenig Geld.

Insgesamt drei Millionen Dollar sind angeblich an Risikokapitalmitteln geflossen. Das meiste Geld sei 2017 eingenommen worden – 2,5 Millionen. Solche Summen sind für Technik-Start-ups Peanuts, bedeuten aber auch, dass der Aufkauf durch Apple sehr lukrativ war, weil die Gründer vermutlich noch größere Anteile hielten. Camerai hatte seinen Sitz in Tel Aviv und beschäftigte 13 Mitarbeiter. Die meisten von diesen seien nun in Apples Büro in Herzliya gezogen.

"KI-basiertes Sehen"

Ziel von Camerai war es, ein "KI-basiertes Sehen" zu schaffen, bei dem die Kamera "die Szene besser verstehen und Augmented-Reality-Grafiken aufbauen kann, die in Echtzeit mit diesen Techniken interagiert". Was genau das heißt, bleibt unklar. Apple beschäftigt in Israel in seinen Büros in Herzliya und Haifa mehr als 1500 Mitarbeiter; der Konzern betreibt große Entwicklungszentren etwa im Bereich SSD-Technik. (bsc)