Apple hat wieder eine eigene Personalchefin

Apple hat einen größeren Umbau seines Managements im Bereich Personalwesen vorgenommen. Die Retail-Chefin Deirde O'Brien soll künftig keine Doppelfunktion mehr haben und sich nur noch um Apples Einzelhandelsgeschäft (online wie offline) kümmern. Sie gibt daher den Titel des "Chief People Officer", wie sich bei Apple die Leitung der Human Resources nennt, an eine neue Mitarbeiterin ab. Es ist Carol Surface, die zuvor beim Medizintechnikkonzern Medtronic tätig war. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Vier Jahre Doppelfunktion bei Apple

O'Brien hatte im Frühjahr 2019 das Retail-Geschäft von Apple übernommen, gleichzeitig aber ihre Verantwortung als Personalchefin behalten. Sie ist seit mehr als 30 Jahren beim iPhone-Konzern. Ihre Vorgängerin, die ehemalige Modemanagerin Angela Ahrendts, hatte Apple nach vergleichsweise kurzen fünf Jahren wieder verlassen. Es ist nicht bekannt, warum O'Brien die Doppelfunktion nach knapp vier Jahren aufgibt – sie hat mit dem großen Retail-Geschäft, zu dem unter anderem über 500 Läden weltweit gehören, jedoch grundsätzlich ein großes Portfolio.

Laut einem internen Memo von Apple-CEO Tim Cook wird Surface direkt an ihn berichten. Sie komme mit einer "unglaublichen Erfahrungstiefe". Diese werde "für die Unterstützung unserer Teams auf der ganzen Welt von unschätzbarem Wert sein" und baue auf all dem auf, "was Apple so besonders macht". O'Brien werde das Retail-Geschäft "mit der gleichen Exzellenz und Sorgfalt" weiterführen und den Teams helfen, "ihre beste Arbeit zu leisten". Cook betonte O'Briens Bemühungen um einen "unvergleichlichen Kundenservice".

Apple macht Personalchef wichtiger

Surface' früherer Arbeitgeber Medtronic hat rund 100.000 Mitarbeiter, Apple derzeit gut 164.000. Der iPhone-Hersteller gibt der Rolle des Personalchefs mit der Berufung eine größere Wichtigkeit, obwohl das Unternehmen derzeit nur noch in einzelnen Bereichen an Mitarbeitern wächst. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Amazon, Google oder Meta gab es bislang keine Entlassungswelle bei Apple.

Cook zufolge habe man mit O'Brien bereits 2019 besprochen, dass sie das "People Team" zwar weiterhin führt, diesem jedoch künftig einen "dedizierten Anführer" geben werde. O'Brien freie sich nun darauf, sich vollständig auf Apple Retail zu konzentrieren und werde Surface in den kommenden Monaten beim Übergang helfen. Der weitere Umbau im Management kommt kurz nach Berichten, dass Apple dem eigentlich enorm wichtigen Bereich Industriedesign keine eigene Leitung mehr gönnt. Stattdessen berichtet das Team nun an den zunehmend mächtigen Chief Operating Officer (COO) Jeff Williams, der als Tim Cooks wichtigster Mitarbeiter gilt.

(bsc)