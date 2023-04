Apple in Mumbai: No-Go-Zone für die Konkurrenz

Beim Eintritt in den riesigen indischen Markt will Apple nichts dem Zufall überlassen: Das Unternehmen hat sich einem Medienbericht zufolge rund um das erste Ladengeschäft in Indien eine No-Go-Zone für große Konkurrenten vertraglich festschreiben lassen. Insgesamt 22 anderen Konzernen soll es dadurch nicht erlaubt sein, rund um den Apple Store Mumbai ein eigenes Geschäft zu eröffnen oder überhaupt als Marke in Erscheinung zu treten, etwa durch Werbeplakate.

Breit gefasste Ausschlussliste

Die Klausel ist Teil von Apples Mietvertrag mit dem Betreiber des Einkaufszentrums Jio World Drive, das im Bandra Kurla Complex in Mumbai liegt, wie The Economic Times berichtet. Neben Microsoft, Google, Facebook, Amazon und Intel finden sich auch klassische PC-Hersteller wie Dell, HP und Lenovo auf der Ausschlussliste – ebenso wie auch der GPS-Sportuhrenhersteller Garmin sowie Bose und Devialet.

Es gilt als gängig, dass bekannte Läden mit hohem Publikumsverkehr versuchen, direkte Konkurrenten fernzuhalten, betonte ein Insider aus dem indischen Einzelhandel. Apples sehr lange und branchenüberspannende Liste mit "verbotenen" Marken sei aber ungewöhnlich. In US-Shopping-Malls siedelten sich mitunter auch Microsoft und Samsung gerne in unmittelbarer Nähe von Apple-Filialen an.

Indien als Wachstumsmarkt und Herausforderung

Apple hat Indien schon seit Längerem als einen der letzten riesigen Wachstumsmärkte im Blick, konnte bislang dort aber kaum Fuß fassen. Um Einfuhrzölle zu vermeiden und Ladengeschäfte eröffnen zu können, setzt Apple auf eine Produktion vor Ort – durch große Auftragsfertiger. Das schnelle Anheuern von Mitarbeitern und der Ausbau der Fertigung gingen nicht ohne größere Probleme über die Bühne, unter anderem kam es in Werken zu Ausschreitungen wegen Problemen bei Lohnzahlungen oder miserablen hygienischen Zuständen.

(lbe)