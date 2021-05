Apple kündigt neue Barrierefreiheitsfunktionen für iPhone, iPad und Watch an

Apple hat zum weltweiten Aktionstag für digitale Barrierefreiheit (Global Accessibility Awareness Day, GAAD) zahlreiche neue Funktionen für iPhone, iPad und Apple Watch angekündigt, mit denen Menschen mit Behinderung und anderen körperlichen Einschränkungen ihre Geräte leichter bedienen können. Die Features bauen auf bestehenden wie AssistiveTouch auf und sollen Teil kommender Versionen von iOS, iPadOS und watchOS sein.

Mauszeiger auf der Watch

Wie der Konzern in einer Mitteilung schreibt, kommen Bedienhilfen erstmals auf die Apple Watch. Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die den Touchscreen nicht verwenden können, erlauben diese, die Computeruhr mit Gesten zu steuern. Die Watch erkennt dabei ein Pinch-Bewegungen mit den Fingern genauso wie das Zusammenballen der Faust. Damit ist es möglich, Menüs zu navigieren und Funktionen auszulösen. Umgesetzt wird dies über die Beschleunigungssensoren der Uhr. Noch beeindruckender ist ein weiteres Feature: Über AssistiveTouch erhält die Computeruhr auf Wunsch auch einen Mauszeiger. Dieser taucht auf, wenn man die Hand kurz schüttelt.

Das iPad erhält weiterhin künftig Unterstützung für das Eye-Tracking. Damit ist es möglich, das Tablet nur mit den Augen zu steuern. Dazu sind allerdings zunächst externe Geräte notwendig, die Kamera im iPad reicht leider nicht aus. Laut Apple werden "Made for iPad"-Geräte noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Über die Augenbewegung wird dann der Mauszeiger gesteuert; ein längeres Ansehen löst Menüs aus.

VoiceOver und Gebärdensprache

Weiterhin neu ist eine verbesserte VoiceOver-Funktion zur Erkennung und Beschreibung von Bildern, die Unterstützung neuer Hörgeräte samt Audiogram und eine "Background Sounds"-Funktion, die Klänge einspielt, die beruhigen und von Außengeräuschen ablenken soll. Verbessert wurden zudem die Textgrößeneinstellungen.

AssistiveTouch auf der Apple Watch (Video: Apple).

Apple kündigte weiterhin in den USA, Großbritannien und Frankreich eine neue Shopping-Funktion für Gehörlose an. Mit "SignTime" kann man sich künftig auch in Gebärdensprache im Apple Store sowie beim Apple-Support beraten lassen. Die Funktion soll auf weitere Länder ausgedehnt werden. (bsc)