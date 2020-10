iPhone 12 5G: Apple lädt zum "Hi, Speed"-Event

Nach einem ungewöhnlichen Herbst hat Apple nun offenbar den Termin für das Erscheinen der nächsten iPhone-Generation festgezurrt: Am Dienstagabend verschickte der Konzern ein Einladungsschreiben für ein Medien-Event am 13. Oktober in Cupertino. Allerdings wird es erneut keine Präsenzveranstaltung geben, sondern ein reines Online-Event, das um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit (10 Uhr Ortszeit) beginnt und über Apple.com und weitere Kanäle im Internet gestreamt wird. Der iPhone-Hersteller dürfte einmal mehr eine Aufzeichnung ausstrahlen – eine Live-Bühnenpräsentation ist nicht zu erwarten.

"Hi, Speed" mit 5G

Apple hält sich wie üblich bedeckt, was es an jenem Dienstag zu sehen geben wird. Einzig der Name der Veranstaltung deutet es an: Er lautet "Hi, Speed". Damit gemeint dürfte die erstmals beim iPhone einzuführende 5G-Unterstützung sein – bislang surfen Apple-Smartphone-User nur mit LTE-Geschwindigkeit. Die Gerüchteküche rechnet mit der Vorstellung von mindestens vier "iPhone 12"-Modellen. Zwei davon sollen Einsteiger-Varianten sein ("iPhone 12 mini" und "iPhone 12") – sie kommen wohl mit 5,4 und 6,1 Zoll großem Bildschirm.

Außerdem plant der Konzern zwei Pro-Varianten mit 6,1 und 6,7 Zoll ("iPhone 12 Pro" und "iPhone 12 Pro Max"). Diese kommen vermutlich mit einer besseren Kameraausstattung. 5,4 und 6,7 Zoll sind neue Formfaktoren für Apple; auch der Look der Geräte soll sich leicht verändern und an das iPad Pro erinnern.

Weitere Überraschungen

Denkbar ist außerdem, dass Apple seinen ersten ARM-Mac präsentiert. Das Unternehmen hatte angekündigt, noch in diesem Jahr eine solche Maschine in den Markt einzuführen. Erwartet werden außerdem Neuigkeiten rund um den Audio-Bereich. Dazu gehören ein kleinerer HomePod sowie High-End-Kopfhörer, die AirPods Studio.

Apple hat in diesem Jahr ein iPad- und Apple-Watch-Event in den September vorgezogen und stellt die iPhones außer der Reihe erst im Oktober vor. Dennoch sollen sie recht zeitnah in den Handel kommen, schließlich ist das iPhone Apples wichtigster Artikel im Weihnachtsgeschäft. Mac & i wird wie immer mit einem Liveticker von der Keynote berichten.

(bsc)