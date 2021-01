Apple macht Manager-Boni von sozialen Zielen abhängig

Apple plant eine Änderung bei seinem Bonussystem für das Management. Wie aus einem in der vergangenen Woche veröffentlichten offiziellen Dokument an die US-Börse NASDAQ (Proxy Statement) hervorgeht, soll ab diesem Jahr ein sogenannter "Modifier" eingeführt werden, der die freiwilligen Zusatzzahlungen des Konzerns um 10 Prozent erhöhen oder verringern kann. Dies werde von "ökologischen, sozialen und Zielen der Unternehmensführung" abhängig gemacht, heißt es in dem Papier.

Apples sechs Konzernwerte

Die Faktoren sind demnach an den sogenannten Apple-Werten ("Apple Values") sowie anderen "zentralen Gemeinschaftsinitiativen" festgemacht. Die sechs Apple-Werte sind Barrierefreiheit, Bildung, Umwelt, Inklusion und Diversität, Privatsphärenschutz und Sicherheit sowie die Sicherstellung einer verantwortungsbewusst handelnden Lieferkette.

Angaben dazu, wie die Boni künftig genau berechnet werden, machte Apple zunächst nicht. Dies soll der Ausschuss für Kompensation, Teil des Board of Directors, beschließen. Das Unternehmen wolle sein Managementteam motivieren, "außergewöhnliche hohe Standards der werteorientierten Führung" zu erreichen – neben den üblichen finanziellen Zielen wie Umsatzwachstum, Gewinn und Stärkung des Börsenwerts. Die Maximalsumme, die Apple an Boni zahlt, wird allerdings nicht verändert.

Was Tim Cook und seine Manager verdienen

Konzernchef Tim Cooks Bezahlung für das Jahr 2020 wurde in dem Proxy Statement ebenfalls genannt. Er erhielt 14,7 Millionen US-Dollar, ein Plus von 28 Prozent und über 250 Mal mehr als Apples Gehaltsmedian. Das Basisgehalt lag bei 3 Millionen, 10,7 Millionen gab es an Boni, eine Million fielen an Reise- und Sicherheitskosten an. Cook darf aus Gründen des Personenschutzes nur noch privat fliegen, wie Apple im Jahr 2017 beschlossen hatte.

Insgesamt bekamen die fünf wichtigsten Apple-Manager zusammen 120 Millionen Dollar für das Jahr 2020, ein Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei diesen Summen werden die Aktienzuteilungen nicht erwähnt, die die Einnahmen des Führungsteams nochmals signifikant erhöhen. Cook wurde dadurch in diesem Jahr erstmals offiziell zum Milliardär. (bsc)