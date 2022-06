Apple manchmal vorn: Die 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen

Der Aktienmarkt – genauer die Marktkapitalisierung der Global-Top-100-Konzerne – bleibt auf Rekordkurs, auch wenn sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr deutlich abschwächte. Laut jüngster Analyse von PricewaterhouseCoopers (PwC) stieg die Börsenbewertung der 100 teuersten Firmen der Welt binnen zwölf Monaten immerhin noch um elf Prozent auf 35,2 Billionen Dollar (Stand: 31. März 2022).

Wie schon im Vorjahr grüßte am Stichtag auch diesmal Apple von der Spitze – mit einem Marktwert von 2,85 Billionen Dollar. Dabei konnte der US-Konzern mit einem Wertzuwachs von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresranking den Abstand zu den Mitstreitern aus dem Techniksektor – Microsoft (Platz 2) und der Google-Mutter Alphabet (Rang 4) – ausbauen. Den mit Abstand größten Wertzuwachs unter den Technikpapieren verbuchte PwC für NVIDIA, dessen Börsenwert sich auf 685 Milliarden Dollar verdoppelte. Der Prozessorbauer rückte damit in der Rangliste um 24 Plätze auf Rang 8 vor.

Andere Technikaktien verloren dagegen auf geradezu katastrophale Weise an Wert. Die Facebook-Mutter Meta Platforms etwa verlor 38 Prozent und fiel um drei Plätze auf Rang 9 zurück. Intels Marktkapitalisierung fiel um 22 Prozent, wodurch sich der ehemalige Chip-Krösus nur noch auf Platz 58 wiederfand. In der vorjährigen Liste hatte es Intel immerhin auf Rang 30 geschafft. Um 14 Ränge auf Platz 93 zurück ging es für den hiesigen Vorzeige-Softwarehersteller SAP, dessen Kapitalisierung um rund zehn Prozent auf 137 Milliarden Dollar sank. Der Wert des SAP-Erzrivalen Oracle (Rang 45, plus drei) legte indes um ebendiesen Prozentsatz auf 221 Milliarden Dollar.

Wie üblich dominieren US-amerikanische Konzerne die Global Top 100. Laut PwC-Analyse bauten sie ihre herausragende Stellung erneut aus. Die Berater zählen bereits 63 in den USA residierende Firmen zu den Top 100. Deren Marktkapitalisierung von 24,6 Billionen Dollar repräsentiert 70 Prozent des gesamten Marktvolumens. Dagegen sank der Wert der elf Global Top 100 aus China um 22 Prozent auf 2,5 Billionen Dollar.

Europäische Aktiengesellschaften im Hintertreffen

Das Wachstum der Marktkapitalisierung europäischer Werte dümpelt im Übrigen wie in den vergangenen Jahren um ein, zwei Prozent herum. Gemeinsam kommen die fünfzehn Unternehmen, die in den Top 100 vertreten sind, auf einen Wert von knapp 3,4 Billionen Dollar. Als einziges Unternehmen aus Deutschland ist SAP im aktuellen Ranking vertreten. Im Vorjahr zählten noch VW und Siemens zum illustren Kreis der Top 100.

Die Börsenkapitalisierung ist bekanntlich ein volatiles Wesen. So zog der Ölkonzern Saudi Aramco am 11. Mai mit einer Bewertung von 2,42 Billionen Dollar an Apple mit einem Börsenwert von damals 2,37 Billionen Dollar vorbei. Derzeit liegen die Bewertungen so eng beieinander, dass sich die Rangfolge täglich ändern kann. Da helfen nur tagesaktuelle Ranglisten wie die unter companiesmarketcap.com.

(un)