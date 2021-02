Apple öffnet Läden für Click & Collect plus Service

Nach einer langen Schließzeit hat Apple seine Retail Stores in Deutschland am Montag wieder teilweise geöffnet. Alle fünfzehn Läden, die der Konzern hierzulande betreibt, lassen sich jeweils ab 10 Uhr für das Abholen von vorab bestellten Produkten sowie für die Inanspruchnahme von Serviceleistungen an der Genius Bar nutzen. Zuvor waren die Stores für den Publikumsverkehr seit Dezember komplett dicht.

Eigentlich sollte es früher losgehen

Die Pläne waren bereits im Januar bekanntgeworden, doch der Konzern entschied sich zunächst dafür, sie zu verschieben. Nun, nachdem die Bundesregierung und die Länder den Corona-bedingten Lockdown bis März verlängert haben, reagiert das Unternehmen und betreibt nicht nur mehr einen reinen Online-Versand in Deutschland wie zuvor. In anderen Weltregionen wie etwa den USA gibt es Click & Collect sowie Genius-Bar-Dienste bereits seit längerem auch bei regulär geschlossenen Stores.

Apple hält sich bei den Öffnungsmaßnahmen streng an Hygieneregeln. So muss vorab ein Termin vorhanden sein, egal ob es um eine Abholung oder eine Serviceanfrage geht. Im offiziellen Online-Store des iPhone-Konzerns gibt es dazu nun wieder die Möglichkeit, zu prüfen, ob ein Produkt lokal vorhanden ist. Dann kann es bestellt werden und man bekommt einen Abholtermin übermittelt. Das ist etwa bei regulär schlecht verfügbaren Produkten praktisch – beispielsweise den AirPods Max. Diese gab es etwa am Dienstag in einem der Stores in einer sonst online nur ab März erhältlichen Farbe.

Reduzierte Zeiten und Online-Termin-Pflicht

Die Öffnungszeiten für Abholung und Genius Bar sind allerdings reduziert. Um 17 Uhr endet der Service – und damit deutlich früher als die regulären Geschäftsöffnungszeiten. Das schränkt die Terminverfügbarkeit ein. Apple betont, dass "andere Besuche" in den Läden weiterhin nicht möglich sind – man kann also nicht einfach mit Termin zum Shopping vorbeikommen, die Kontaktzeit zur Store-Besatzung bleibt stets minimiert. "Deine Sicherheit hat höchste Priorität", schreibt das Unternehmen. Vermutlich werden auch spezielle Abholtheken eingerichtet, die eine Trennung des Publikumsverkehrs erlauben.

Click & Collect wird wie erwähnt regulär bei Bestellungen über den Apple Online Store angeboten – hier muss man die Abholung selektieren und bekommt dann Stores in der Nähe angeboten. Die Reservierung eines Servicetermins an der Genius Bar erfolgt wiederum über Apples Website. Hier dürfte es anfangs zu längeren Wartezeiten kommen – allein deshalb, weil hier der Nachholbedarf der Nutzer sehr groß ist. (bsc)