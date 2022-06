Apple öffnet iPadOS für Gerätetreiber von Drittherstellern

Mehr Peripherie für iPads: Apple öffnet iPadOS in Version 16 für Treiber von Drittanbietern. Hersteller sind damit in der Lage, ihre bislang nur für das Zusammenspiel mit Desktop-Betriebssystemen ausgelegten Geräte auch mit dem Tablet kompatibel zu machen. Das soll es Profis ermöglichen, ihre Arbeit mit externer Hardware künftig wahlweise mobil am iPad zu erledigen, heißt es von Apple.

Ein klassisches Beispiel ist die Verwendung von Audio-Hardware: Die erweiterte Treiber-Unterstützung wird es zum ersten Mal möglich machen, Thunderbolt-Audio-Interfaces am iPad einzusetzen, wie ein Apple-Entwickler auf der Konferenz WWDC 2022 betonte. Apple bringt dafür das Framework DriverKit, das bereits Teil von macOS ist, auch in iPadOS. Für den Mac entwickelte Treiber sollen dadurch ohne Anpassung auch auf dem iPad funktionieren, so das Unternehmen.

Treiber für USB, PCI, Audio

Das Framework gibt das grundlegende Verhalten der Gerätetreiber vor, die nicht im Kernelspace, sondern im Userspace laufen und so die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebssystems nicht gefährden sollen. Kernel-Extensions führt Apple auch in macOS seit Jahren als abgekündigt, dort werden sie schrittweise ebenfalls durch verschiedene DriverKit-Fameworks ersetzt.

In iPadOS 16 wird Apple Treiber für die Bereiche USB, PCI und Audio (respektive USBDriverKit, PCIDriverKit und AudioDriverKit) unterstützen. Andere DriveKit-Frameworks wie HIDDriverKit für Eingabegeräte und NetworkingDriverKit fehlen. Die Treiber werden stets als Teil von Apps über den App Store bereitgestellt. Dritt-Entwickler können Treiber von Herstellern über entsprechende SDKs in ihre Apps integrieren.

Nur für neue iPads ab M1-Chip

Auf dem iPad bleibt die Unterstützung auf Geräte mit M1-Chip eingeschränkt, das sind derzeit nur das iPad Pro 2021 und das iPad Air 5. Die M1-iPads erhalten mit iPadOS 16 viele erweiterte Funktionen, darunter eine Fensterverwaltung. Apple führt DriverKit auch als kompatibel mit iOS 16 auf, allerdings bleibt vorerst unklar, ob auch das iPhone die Treiber unterstützt.

(lbe)