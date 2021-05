Apple pumpt mehr Geld in Laser-Technik "made in USA"

Apple hat seine Investition in einen auf Laser-Technik spezialisierten US-Halbleiterhersteller mehr als verdoppelt: Er werde zusätzliche 410 Millionen US-Dollar in den Zulieferer II-VI Incorporated stecken, teilte der iPhone-Konzern am Mittwoch mit. Zuvor hatte Apple Ende 2017 bereits 390 Millionen US-Dollar aus seinem "Advanced Manufacturing Fund" an die Firma Finisar ausgeschüttet, die 2018 von II-VI übernommen wurde. Der Fonds ist dafür gedacht, Produktionsarbeitsplätze in den USA zu schaffen.

VSCELs und LiDAR

II-VI stellt Oberflächenemitter (Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers – VSCELs) her, die Apple unter anderem für die Gesichtserkennungstechnik Face ID in iPhones und iPad Pros benutzt. In jedem iPhone (mit Face ID) stecken mehrere Oberflächenemitter für den Punktprojektor, der Infrarotlichtpunkte auf das Gesicht von Nutzer oder Nutzerin projiziert, um dadurch eine Tiefenkarte zu erstellen. Zusätzliche Funktionen wie die Animation von Emojis nutzen die Tiefenkarte ebenfalls, die Frontkamera greift darauf zurück, um Aufnahmen im Portraitmodus anzufertigen – der Hintergrund wird weichgezeichnet.

Apple arbeite gemeinsam mit II-VI zudem an der Fertigung von Lasern, die in LiDAR-Sensoren zum Einsatz kommen, erklärte das Unternehmen außerdem. Apple baut die Technik in den Pro-Modellen von iPhone und iPad ein, um eine Tiefenkarte der näheren Umgebung erstellen zu können. Der Sensor sendet unsichtbare Laserstrahlen aus und ermittelt die Laufzeiten vom Aussenden über die Reflexion bis zum Empfang.

LiDAR mit bislang wenigen Anwendungen

Bislang nutzt Apple das für Augmented-Reality-Apps und zur Autofokus-Verbesserung bei schlechten Lichtbedingungen. Die Technik ist aber auch für Apples Autoprojekt und die Forschung des Konzerns an autonomen Systemen relevant. Ein von Apple schon für 2022 erwartetes Mixed-Reality-Headset dürfte ebenfalls auf LiDAR-Sensoren setzen.

Lesen Sie auch 430 Milliarden US-Dollar: Apple stockt US-Investition auf

(lbe)