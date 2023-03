Apple räumt ein: iOS-Dienste können VPN-Tunnel umgehen

Eine aktive VPN-Verbindung ist in iOS und iPadOS nicht in der Lage, den kompletten Datenverkehr zu tunneln. Bestimmter "für essenzielle Systemdienste erforderlicher" Traffic findet weiterhin außerhalb des VPN-Tunnels statt, bestätigte Apple nun erstmals. Das solle letztlich sicherstellen, dass iPhones und iPads "ordnungsgemäß funktionieren". Auch der Datenverkehr von Apps anderer Entwickler läuft unter Umständen außerhalb des VPN-Tunnels, wie Apple in neuen Datenschutzhinweisen zu Virtual Private Networks erläutert. VPNs seien nur dazu in der Lage, "bestimmtem Netzwerkverkehr zu steuern".

VPN-Anbieter warnen vor "Umgehungsproblem"

VPN-Apps und Sicherheitsforscher warnen seit mehreren Jahren davor, dass die Apple-Betriebssysteme manche Verbindungen außerhalb des VPN-Tunnels zulassen, darunter etwa die Verbindung zu Apples Push-Nachrichtendienst. Dadurch könne ein Nutzer etwa ungewollt seine IP-Adresse preisgeben.

Dieses "VPN-Umgehungsproblem" besteht laut Anbietern von VPN-Diensten seit mehreren Jahren, die VPN-App sei einfach nicht in der Lage, alle Verbindungen in iOS zuverlässig zu schließen und anschließend getunnelt neu aufzubauen. Es gebe zwar eine spezielle Kill-Switch-Funktion, um bestehende Netzwerkverbindungen zu beenden, doch auch das sorge eben nicht dafür, dass im Anschluss wirklich der gesamte Traffic durch den VPN-Tunnel läuft.

Sollten Entwickler für ihre App eine bestimmte Verbindungsart vorschreiben, etwa eine Mobilfunkverbindung, dann werde der Netzwerkverkehr der App von der "aktiven VPN-Konfiguration ausgeschlossen", schreibt Apple außerdem. VPN-Anbieter sollen aber in der Lage sein, diese Art der Weiterleitung von Netzwerkverkehr außerhalb des VPN-Tunnels zu unterbinden. Das gilt demnach jedoch nicht für Apples hauseigene Dienste. Als Beispiele für die von VPN-Verbindungen ausgeklammerten Systemdienste nennt der Hersteller etwa die Verbindungen zum lokalen Routern ebenso wie unter anderem "bestimmte Mobilfunkdienste", darunter den in iOS integrierten Anrufbeantworter "Visual Voicemail".

Apple mahnt zu VPN-Vorsicht

In den Datenschutzerklärungen zu VPN mahnt Apple die eigenen Kunden überdies dazu, nur VPN-Dienste zu verwenden, denen sie vertrauen. Der VPN-Anbieter könne schließlich "Onlineaktivitäten einsehen, mitverfolgen und modifizieren. Mit dem iCloud Privat-Relay betreibt Apple einen eigenen Dienst, der die IP-Adresse des Nutzers vor Webseiten und Netzwerkbetreibern verbergen soll. Dieser Schutz greife nicht mehr, wenn eine VPN-Verbindung aufgebaut wird, so Apple.

(lbe)