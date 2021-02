Apple sammelt mit Anleihen 14 Milliarden US-Dollar ein

Apple hat erneut ein gigantisches Bond-Programm aufgelegt. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg meldet, wurden insgesamt 14 Milliarden US-Dollar von Investoren eingesammelt. Dies ist bereits das dritte Mal seit Mai 2020, dass Apple sich Milliardensummen vom Anleihemarkt besorgt. Der Konzern nutzt dabei die aktuell sehr niedrigen Zinsen, die von stabilen Unternehmen bezahlt werden müssen.

Laut dem Bericht verkaufte Apple die Bonds in insgesamt sechs Tranchen. Die am längsten laufende Anleihe über 40 Jahre landete bei nur 95 Basispunkten über US-Staatsanleihen (Treasuries). Zuvor waren Werte zwischen 115 und 120 Basispunkten diskutiert worden, doch die Anleger waren auch bereit, sich mit einem derart kleinen Zinssatz zufriedenzugeben.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Apple hat seit 2017 niemals öfter als einmal im Kalenderjahr neue Schulden gemacht. Doch die aktuell gezahlten niedrigen Zinsen in der Corona-Krise sind für den Konzern zu lukrativ. Das Geld wird von der wertvollsten Firma an US-Märkten für Aktienrückkäufe sowie Dividendenzahlungen verwendet. Aktuell können Firmen, die die Bewertung "Investment Grade" haben, durchschnittlich Neun-Jahres-Anleihen für Zinsen um 1,86 Prozent begeben.

Das ist nochmals weniger als die 1,94 Prozent, die Apple im vergangenen August zahlen musste. Der Konzern soll aktuell fast 200 Milliarden Dollar in seiner Kriegskasse haben – dennoch geht er auf den Anleihemarkt. Dies hat steuerrechtliche Vorteile, spreche aber auch dafür, dass die Dividenden und Aktienrückkäufe wohl weiter beschleunigt werden, so Bloomberg in einer Einschätzung. Der iPhone-Konzern plant zudem, zukünftig "Cash-neutral" zu werden, also seine Kriegskasse zu leeren. Zuletzt hatte Apple im August 2020 fünf Milliarden Dollar an neuen Schulden gemacht. Zuvor nahm das Unternehmen im Mai acht Milliarden Dollar über Bonds ein. (bsc)