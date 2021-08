Apple schmeißt "Impfgegner-Tinder" aus dem App Store

Apple hat eine iPhone-Anwendung aus dem App Store entfernt, weil diese gegen COVID-19-Regeln des Konzerns verstoßen haben soll. Die App namens "Unjected" ist eine Art Datingplattform, die sich an Personen richtet, die für "medizinische Autonomie und freie Meinungsäußerung" sind. Zuvor war die Anwendung bereits von Google aus dem Play Store entfernt worden.

"Nanotechnologie-Mikrochips"

Dort sollen einem Medienbericht zufolge nutzergenerierte Inhalte in einem "Social Feed" nicht ausreichend auf Falschinformationen gefiltert worden sein. So wurde laut Google behauptet, Impfstoffe gegen das Coronavirus modifizierten die Gene mit experimenteller mRNA, sie seien "Biowaffen" und "Nanotechnologie-Mikrochips". Auch die Corona-5G-Verschwörungstheorie soll reproduziert worden sein. Google gab "Unjected" daraufhin zwei Wochen, die App zu korrigieren.

Apple hat strenge Regeln

Apple wiederum reagierte auf "Unjected", nachdem die Finanznachrichtenagentur Bloomberg das Unternehmen zu der App befragt hatte. In einer E-Mail an das Medium hieß es, die Anwendung verweise "unangemessen auf die COVID-19-Pandemie in ihrem Konzept oder Thema". Corona-Themen müssen bei App-Store-Anwendungen stets "glaubwürdige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen" enthalten, so Apples Vorgabe. Zudem dürfen sie nur von "anerkannten Entitäten" wie Regierungsorganisationen, Gesundheits-Non-Profits oder medizinischen Organisationen und Bildungseinrichtungen stammen.

App abgelehnt, dann zugelassen

Apple soll "Unjected" zunächst abgelehnt haben, ließ die App dann aber nach internen Änderungen zu. Seither soll der Entwickler laut Apple "Bemerkungen an seine Nutzer als auch Updates für die App" gemacht beziehungsweise hergestellt haben, die dazu führen, dass die App wieder aus dem Regelrahmen fällt. "Das ist eine Verletzung unserer Vorgaben." Es sei verboten, "das System zu hintergehen". "Unjected" hat auf Instagram rund 25.000 Follower. Laut dem Analyseunternehmen Apptopia soll die Anwendung rund 18.000 Mal heruntergeladen worden sein. (bsc)