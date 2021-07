Apple so wertvoll wie noch nie

Aktionäre von Apple haben Grund zum Feiern: Der Konzern war noch nie so viel wert wie aktuell. Am Freitag gingen die Anteilsscheine mit einem Kurs von 144,57 US-Dollar pro Stück aus dem Handel, ein Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit überschritt Apples Marktkapitalisierung an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ die Marke von 2,5 Billionen Dollar.

Eigentlich gibt es keine Nachrichten

Zwischenzeitlich hatte Apple in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch von 145,09 US-Dollar pro Aktie erzielt. Seit dem Beginn des Monats Juni, als Apple seine Entwicklerkonferenz World Wide Developers Conference (WWDC) 2021 mit der Ankündigung neuer Betriebssystemversionen abgehalten hatte, ging es insgesamt um gut 17 Prozent beim Börsenwert nach oben. Wirkliche Nachrichten, die dies begründen, gibt es eigentlich nicht – allerdings befindet sich der gesamte Tech-Sektor aktuell im Aufwind.

Die Anleger schreckt offenbar nicht, dass Apple in zahlreichen Ländern aufgrund seines App-Store-Monopols unter Druck steht. So läuft in den USA ein großes Verfahren gegen den Spielehersteller Epic, der Apple zur Öffnung seiner Plattform zwingen will. In der EU und beim US-Repräsentantenhaus und dem US-Senat arbeitet man unterdessen daran, neue Gesetze auf den Weg zu bringen, Internet- und IT-Konzerne Monopolgewinne zu entziehen. Ob dies gelingt, bleibt unklar – allerdings ist hier nicht nur Apple hochprofitabel, sondern auch Google und Facebook.

Im 2,5-Billionen-Dollar-Club

Apples beeindruckende Marktkapitalisierung trifft auf ein ähnliches Umfeld. So gelang es Microsoft im Juni, erstmals die 2-Billionen-Dollar-Marke zu überschreiten. Facebook nähert sich der ersten Billion, Google liegt aktuell bei 1,7 Billionen und Amazon bei fast 1,9 Billionen. Nach dem Beginn der Corona-Krise begannen die Tech-Werte seit dem Frühjahr 2020 einen erstaunlichen Aufschwung.

Apples nächste Quartalszahlen sind für den 27. Juli angekündigt. Dann wird sich zeigen, wie gut das Geschäft wirklich läuft. Aktuell glauben Analysten an einen neuen Umsatzrekord für ein drittes Finanzquartal mit einem Plus von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings könnte die weltweite Chipkrise zu geringeren Verkäufen geführt haben. Davor hatte Apple-Finanzchef Luca Maestri gewarnt. (bsc)