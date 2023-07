Apple startet Edu-Aktion: Bildungskunden bekommen Hardware dazu

Apple hat in dieser Woche seine diesjährige "Back to School"-Aktion gestartet. Die Aktion, die der Konzern diesmal als "Zusätzliche Angebote für Studierende" tituliert, richtet sich an "Studierende an Hochschulen, Eltern, die für sie kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter:innen". Um sich zu verifizieren, muss man zuvor wie üblich Apples Partnerunternehmen Unidays kontaktieren, das dann die Uni-Zugehörigkeit checkt. Das Shopping selbst erfolgt über den Apple Store Bildung, in dem Apple sogenannte Bildungspreise anbietet, die grundsätzlich etwas günstiger ausfallen.

Was es bei der diesjährigen Aktion dazu gibt

In diesem Jahr gibt es von Apple weder iTunes-Gutscheine noch Beats-Produkte dazu. Stattdessen hat das Unternehmen mehrere Apple-eigene Zubehörprodukte im Angebot. Kauft man einen Mac oder ein iPad, greift der Deal noch bis zum 23. Oktober. Erwirbt man einen Mac mini, gibt es Apple AirPods der 2. Generation dazu, die bei dem Konzern regulär 159 Euro kosten. Kauft der Bildungskunde ein MacBook Air, MacBook Pro oder einen iMac, gibt es AirPods der 3. Generation (209 Euro bei Apple). iPads werden wiederum – wenn es sich um das iPad Pro mit 11 oder 12,9 Zoll oder das iPad Air der 5. Generation handelt – mit einem Apple Pencil 2 ausgestattet, dieser ist bei Apple 149 Euro wert, im Handel allerdings günstiger (ab 113,28 €).

Zweiter Teil des "Back to School"-Angebots ist ein Rabatt von 20 Prozent auf Apples Geräteversicherung AppleCare+ – für diese kündigt Apple allerdings auch Rabatte nach dem Ende der Edu-Kampagne an. Weiterhin erhalten Berechtigte jeweils drei Monate lang kostenlos Zugriff auf Apple Music (Musikstreaming) und Apple TV+ (Apples Videodienst). Auch hier soll es später "spezielle Tarife" für Studierende geben.

Worauf man achten sollte

Bei der "Back to School"-Aktion gilt wie bei allen Apple-Angeboten, dass man zunächst prüfen sollte, ob man wirklich beim Hersteller kauft. Denn der hält sich traditionell nur an die unverbindliche Preisempfehlung. Ist ein Produkt im regulären Handel noch kaum zu kriegen – etwa neue iPhones –, kann es sinnvoll sein, direkt bei Apple zu shoppen. Sind jedoch Produkte länger auf dem Markt, sollte man eher bei Resellern schauen. Denn hier lassen sich zum Teil Hunderte Euro sparen. Ein guter erster Ansatz ist die Suche im heise-Preisvergleich.

Das gilt übrigens auch für Einkäufe im Apple Store Bildung, denn auch die dortigen Sondertarife werden manchmal im regulären Handel unterboten. Beim diesjährigen "Back to School"-Angebot sollte man zudem prüfen, ob man die Geschenke wirklich benötigt. Die beiden angebotenen AirPod-Modelle kommen ohne Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC), diese stecken nur in den teureren AirPods Pro. Den Apple Pencil gibt es wiederum wie erwähnt im Handel recht günstig. Entsprechend sollten Studierende, Hochschulangehörige und Eltern zunächst prüfen, ob sich der Deal wirklich lohnt.

