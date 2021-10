Apple stellt Hardware-Service für erste Apple Watch ein

Knapp sechseinhalb Jahre nach dem Verkaufsstart hat Apple die erste Generation seiner Smartwatch nun als "Vintage" eingestuft und stellt damit den Hardware-Service ein. Originalersatzteile dürften dadurch nur noch schwer oder gar nicht mehr zu finden sein und wenn nur bei Apple-autorisierten Reparaturbetrieben. Den Software-Support für die erste Apple Watch stellte Apple bereits 2018 ein.

Erst "Vintage", dann "obsolet"

Apple verschiebt Produkte gewöhnlich zwischen fünf und sieben Jahre nach Produktionsende in den Vintage-Status, anschließend werden die Geräte als "technisch obsolet" geführt. In bestimmten Ländern gibt es während des Vintage-Zeitraums noch gesetzlich bedingte Ausnahmen, die ein weiteres Anbieten von Ersatzteilen erfordern. Das ist so etwa bei in der Türkei oder dem US-Bundesstaat Kalifornien gekauften Macs der Fall.

Apple-Originalersatzteile gibt es ausschließlich für Reparaturen beim Hersteller und bei autorisierten Händlern, bei iPhones und Macs werden die Originalteile unter bestimmten Auflagen auch freien Werkstätten angeboten.

Apple Watch Series 7 steht vor der Tür

Die erste Apple Watch – manchmal auch "Series 0" genannt – brachte Apple im Frühjahr 2015 in den Handel, wahlweise in einem Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl oder Echtgold, letzteres zu Preisen bis zu 18.000 Euro. Die erste Generation der Smartwatch wurde bis Herbst 2016 verkauft und dann auf einen Schlag von einer beschleunigten "Series 1" und einer umfassender verbesserten "Series 2" abgelöst. Die Echtgold-Ausführung der Smartwatch verschwand still aus dem Portfolio.

Lesen Sie auch Kaufberatung: Welche Apple Watch für wen?

Die neue Apple Watch Series 7 mit einem größeren Display hat Apple im September vorgestellt, aber keinen konkreten Verkaufsstarttermin außer "später im Herbst" genannt. Aktuell wird spekuliert, der Hersteller wolle eine Vorbestellung ab dem 8. Oktober ermöglichen, der Verkaufsstart könnte rund um die Monatsmitte folgen. Im Vorfeld hieß es, Apple habe Probleme bei der Massenfertigung der neuen Uhr, beliebte Modelle könnten zu Beginn nur schwer erhältlich sein.

(lbe)