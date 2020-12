Apple stellt Musikmemos ein

Apples Musikmemos-App wird nach knapp fünf Jahren eingestellt: Mit einem letzten Update auf Version 1.0.7 hat der Hersteller Ende vergangener Woche eine Exportierfunktion integriert, um Aufzeichnungen in die Bibliothek der vorinstallierten Sprachmemos-App zu übertragen – allerdings nur für Nutzer, die ihr iPhone oder iPad bereits auf iOS 14 respektive iPadOS 14 aktualisiert haben.

Musikmemos soll in iOS 14 weiter laufen

Musikmemos wird nach dem 1. März 2021 nicht mehr im App Store angeboten, wie Apple in einem bislang nur in Englisch vorliegenden Support-Dokument erklärt. Nutzer, die die App bereits heruntergeladen haben (oder dies noch bis zur Entfernung tun), können sie aber weiterhin aus der App-Store-Kaufhistorie erneut herunterladen und auch weiterhin verwenden – laut Hersteller aber nur auf Geräten mit iOS 14. Apple empfiehlt zugleich, die Daten aus Musikmemos in Sprachmemos zu übertragen, um sicherzustellen, dass alle Aufzeichnungen aufbewahrt werden.

In der Musikmemos-App wird nun ein Hinweisdialog auf den Umzug zu Sprachmemos eingeblendet, der auch das Exportieren der Aufzeichnungen erlaubt. Dies kann je nach Größe der Bibliothek auch mehrere Minuten in Anspruch nehmen, so Apple. Alle Daten sollen dabei in der Sprachmemos-App in einem neuen Ordner mit dem Namen "Musikmemos" landen – unter Umständen müsse man Speicherplatz freiräumen, um die Übertragung zu ermöglichen. Werden nach dem Exportieren neue Aufzeichnungen in Musikmemos angelegt, sollten diese zur Sicherheit auch in Sprachmemos kopiert werden, so Apple.

Die Anfang 2016 eingeführte Musikmemos-App war dafür gedacht, Musikideen auf iPhone und iPad aufzuzeichnen und diese automatisch mit Schlagzeug- und Bassbegleitung zu unterlegen. Auch eine Veröffentlichung auf Soundcloud, Youtube und dem anfangs in Apple Music integrierten Künstlernetzwerk Connect war möglich – letzteres gibt es aber schon seit rund zwei Jahren nicht mehr.

(lbe)