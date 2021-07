Apple stellt eigenes Akkupack für MagSafe vor

Schon seit Längerem gibt es Spekulationen, dass Apple ein eigenes Akkupack für seine magnetische Ladetechnik plant. Nun hat der Konzern die Hardware einfach veröffentlicht: Im Apple Online Store ist sie in der Nacht zum Mittwoch aufgetaucht. Zum Preis von 110 Euro erlaubt die "externe MagSafe-Batterie" das kabellose Laden von iPhone 12 und 12 mini sowie iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. Dazu wird das Akkupack einfach an die Rückseite des Smartphones gehalten – es haftet magnetisch.

Spekulationen seit dem Frühjahr

Erste Gerüchte über die MagSafe-Batterie von Apple gab es bereits im Februar dieses Jahres. Damals hieß es, Apple werde beim iPhone 12 das übliche Akkucase nicht anbieten und stattdessen erstmals auf ein magnetisches Akkupack setzen. Bei internen Tests hätte sich das Magnetsystem als kräftig genug erwiesen, um das Lade-Accessoire in der richtigen Position zu halten, hieß es damals – ob dem wirklich so ist, müssen erst Praxistests mit der frisch vorbestellbaren Hardware zeigen. Apple will sie in Deutschland ab dem 23. Juli ausliefern, spätestens soll sie bis zum 27. Juli beim Kunden sein. Dann dürfte sie auch in den Apple Retail Stores verfügbar sein.

Angaben dazu, welche genauen Spezifikationen das Akkupack hat (etwa Größe und Gewicht), machte Apple zunächst nicht – den veröffentlichten Bildern zufolge steckt jedoch eine 11,13 Wattstunden-Batterie (bei 7,62 Volt) in dem Gerät. Damit könnte ein iPhone 12 oder ein iPhone 12 Pro mit jeweils 10,78 Wattstunden theoretisch komplett aufgeladen werden, allerdings geht über MagSafe aufgrund von Ineffizienzen beim induktiven Laden Kapazität verloren. Das iPhone 12 mini kommt mit einem 8,57 Wattstunden-Akku, das iPhone 12 Pro Max mit 14,13 Wattstunden.

Akkupack am iPhone 12. (Bild: Apple)

Neue Reverse-Charging-Funktion

Die externe MagSafe-Batterie sieht ein wenig aus wie das Akkucase der AirPods und scheint mit Silikon überzogen zu sein. Es prankt ein recht großes graues Apple-Logo auf der Hardware. Das iPhone wird mit einer (langsamen) 5 Watt Ladeleistung versorgt, aufladbar ist das Akkupack mit bis zu 15 Watt und sollte laut Apple über ein 20-Watt-Netzteil mit Strom versorgt werden. Die Stromversorgung erfolgt via Lightning-Buchse.

Interessant: Apple schaltet bei seinem MagSafe-Akkupack erstmals eine drahtlose Reverse-Charging-Funktion frei. Hängt die Batterie am iPhone, kann dieses die externe Batterie aufladen, wenn ein Netzteil über ein Lightning-Kabel am iPhone eingesteckt ist. Dies ist das erste Mal, dass eine solche Funktion, wie man sie etwa von Samsung-Handys kennt, bei Apple implementiert wird.

(bsc)