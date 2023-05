Apple und Broadcom: Neuer Milliarden-Deal für 5G-Komponenten

Es geht um mehrere Milliarden US-Dollar und 5G-Bauteile: Apple hat in den USA eine neue Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Zulieferer Broadcom angekündigt. Gegenstand des Deals ist, dass Broadcom an Apple 5G-Funkfrequenzkomponenten liefert, darunter FBAR-Filter (Film Bulk Acoustic Resonator), mit denen Signalprobleme verringert und 5G-Verbindungen verbessert werden können.

Die neue Zusammenarbeit wird von Branchenbeobachtern vor allem als Signal an Apples Heimatland, die USA, gesehen. Apple selbst nennt in der Ankündigung seine selbst eingegangene Verpflichtung aus dem Jahr 2021, in einem Zeitraum von fünf Jahren 430 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren. Mit dem neuen Deal sei das Unternehmen auf dem besten Wege, dieses Ziel zu erreichen. Apple hat neben neuen Verträgen mit Zulieferern unter anderem auch in Rechenzentren investiert.

Apples 5G-Pläne

Apples Interesse an Broadcom-Teilen wird jedoch auch im Zusammenhang mit den Ambitionen des iPhone-Herstellers gesehen, eigene 5G-Modem-Chips herzustellen und damit den Einkauf bei Qualcomm zu reduzieren oder sogar zu beenden. Im Jahr 2019 hat Apple die Modemsparte von Intel übernommen. Geforscht und entwickelt wird unter anderem auch am Standort München.

Mit Broadcom pflegt Apple schon eine langjährige Zusammenarbeit. In diesem Jahr läuft eine Vereinbarung aus, die im Jahr 2020 angekündigt wurde und ebenfalls ein Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar hatte. Broadcom zählt seit vielen Jahren zu Apples größten Zulieferern, neben speziellen Hochfrequenzchips rund um das Mobilfunkmodem in iPhones lieferte der Hersteller unter anderem auch WLAN-Chips an Apple. In letzter Zeit gab es aber auch Medienberichte, dass Apple für das Jahr 2025 planen soll, in Sachen Wi-Fi und Bluetooth eigene Komponenten zu verwenden.

(mki)