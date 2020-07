Apple und Corona: Wann der Konzern seine Läden schließt – und wann nicht

In Australien und der Vereinigten Staaten von Amerika sind in einigen Regionen die Apple Retail Stores wieder geschlossen. Der Grund sind steigende Coronavirus-Fallzahlen. Der iPhone-Konzern verfolgt dabei keinen zufälligen Ansatz oder orientiert sich nur an den Anweisungen der jeweiligen lokalen Behörden. Stattdessen setzt das Unternehmen auf eine interne Strategie, wie Apple nun gegenüber dem Wall Street Journal bestätigte. Oft reagiert der Konzern sogar schneller als die jeweiligen Gesundheitsämter, heißt es in dem Beitrag.

Stores als Frühwarnsystem

Ob ein Laden geschlossen wird oder nicht, hat demnach unter anderem mit der aktuellen Gesamtfallzahl, dem Verhältnis von positiven zu negativen COVID-19-Tests, der Auslastung von Krankenhäusern samt Notfallbetten und Beatmungsgeräten sowie sogar die Anzahl asymptomatisch getesteter Personen. "Wollen Sie wissen, wo COVID-19 als nächstes zuschlägt? Schauen Sie auf die Schließungen der Apple Stores", beschreibt das Wall Street Journal Apples Vorgehen.

Apple fordert Daten an

Der Konzern verwendet nicht nur öffentlich verfügbare Daten. Zum Teil würden diese auch bei den Gesundheitsämtern angefordert, wenn diese bislang nicht freigegeben sind, so Apple. Es ist also durchaus möglich, dass diverse andere Ladengeschäfte noch geöffnet haben, während Apple seine Stores längst dicht gemacht hat. Das gilt unter anderem in immer mehr US-Regionen, in denen auf Bundesstaatenebene trotz erhöhter Coronavirus-Zahlen keine Schließungsverordnungen greifen.

Hälfte aller US-Stores wieder zu

Apple hatte Mitte März alle seine Stores außerhalb Chinas geschlossen, in Deutschland sind sie seit Anfang Mai wieder auf. In den USA kam es aber schon zwei Monate später wieder zu Schließungen. Mittlerweile sind fast die Hälfte aller Apple-Läden in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder dicht. (bsc)