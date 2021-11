Apple verliert Titel des wertvollsten Konzerns der Welt

Apple hat den Titel der Firma mit der höchsten Marktkapitalisierung weltweit am Freitag verloren. Der iPhone-Hersteller ging mit einem Unternehmenswert von rund 2,47 Billionen US-Dollar aus dem Nasdaq-Handelstag. Neuer Börsenkönig ist ausgerechnet Apples alter Rivale Microsoft.

Microsoft, Apple, Ölriese

Die Windows- und Office-Firma kam laut Angaben des renommierten US-Börsensenders CNBC am Freitag zum Marktschluss auf knapp 2,49 Billionen Dollar Unternehmenswert und ist damit vor Apple und dem saudischen Ölriesen Aramco neuer "Top Dog" an den öffentlichen Märkten weltweit. Der Unterschied ist allerdings hauchdünn und könnte sich damit als kurzzeitig erweisen. Zudem zeigt zumindest die offizielle Nasdaq-Website Apple mit fast 2,6 Billionen gegenüber Microsoft mit 2,489 Billionen dann doch in Führung. Warum das so ist, blieb zunächst unklar.

Klar ist: Apple hatte am Freitag erneut einen schlechten Börsentag. Die Anteilsscheine des Konzerns verloren gut 1,82 Prozent, während die Microsoft-Aktie um 2,24 Prozent zulegte. Apple musste seit Bekanntgabe seiner jüngsten Quartalszahlen Rückschläge beim Kurswert hinnehmen – am ersten Tag nach der Analystenkonferenz zu den neuen Werten gleich um über 3 Prozent.

Chipkrise trifft Apple hart

Das Unternehmen hatte einräumen müssen, dass die Chipkrise in Asien zu geringeren Verkäufen geführt hat. Trotz Wachstum in allen Bereichen hat der Konzern laut CEO Tim Cook deshalb sechs Milliarden Dollar an Umsatz "liegenlassen" müssen, der nicht realisiert wurde, weil es an Geräten fehlte. Zudem rechnet das Unternehmen damit, dass sich die Krise weiter ins aktuelle Weihnachtsquartal zieht.

Apple hatte vor solchen Problemen stets gewarnt, doch erst im dritten Quartal schlugen die Probleme tatsächlich auf die Zahlen durch. Analystenziele wurden verfehlt – höchst ungewöhnlich für das erfolgsverwöhnte Unternehmen. Microsoft stellt zwar ebenfalls Hardware wie die Xbox oder die Surface-Geräte her, das Geschäft macht aber im Vergleich zur Software, die selten Lieferschwierigkeiten kennt, nur einen geringeren Anteil aus. Apple war 2018 die erste US-Firma mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar, zwei Jahre später knackte man die zweite Billion. (bsc)