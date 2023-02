Apple veröffentlicht Zahlen: So wurden iOS 16 und iPadOS 16 angenommen

Apple hat jetzt erstmals Daten über den Verbreitungsgrad von iOS 16 und iPadOS 16 veröffentlicht. Die beiden großen Upgrades der Betriebssysteme für iPhone und iPad wurden im September und Oktober veröffentlicht. Weiterhin aktualisieren im Vergleich zu Android sehr viel mehr Apple-Nutzer ihre Geräte, was mit der Verfügbarkeit der Updates für bereits gekaufte Geräte und Apples automatischer Aktualisierung zu tun hat. Der Verbreitungsgrad ist gerade für App-Entwickler eine wichtige Kennzahl, da sie jeweils abwägen müssen, ob sie neue Funktionen und APIs in den Betriebssystemen unterstützen wollen und dabei gegebenenfalls in Kauf nehmen, Nutzer mit älteren Betriebssystem-Versionen auszuschließen.

Verbreitungsgrad von iOS 16 laut den App-Store-Daten von Apple (Bild: Apple)

Die Daten wurden laut Apple anhand von Zahlen aus dem App Store erhoben. Zum Stichtag 14. Februar 2023 wurde gemessen, mit welchem Betriebssystem die iPhones und iPads mit Apples Servern in Verbindung traten.

So viele iPhones sind auf dem neuesten Stand

Demzufolge haben 81 Prozent aller iPhones, die in den letzten vier Jahren veröffentlicht wurden, iOS 16. Nur auf 15 Prozent ist noch eine Version von iOS 15 installiert, auf vier Prozent der Geräte sogar eine ältere iOS-Version. Bezogen auf alle, also auch ältere iPhones, ist iOS 16 laut Apple auf 72 Prozent der Geräte installiert. 20 Prozent haben immerhin iOS 15 und 8 Prozent ein noch älteres iOS.

Auf dem iPad ist das Updateverhalten der Nutzer zurückhaltender, wobei allerdings iPadOS 16 auch später als iOS 16 erschien. Laut Apple hat die Hälfte aller iPads die neue Version installiert, 37 Prozent die Vorjahresversion iPadOS 15 und 13 Prozent eine noch ältere Version. Am Alter der Geräte scheint es nicht zu liegen, denn von den in den letzten vier Jahren veröffentlichten Geräten haben auch nur etwas mehr, 53 Prozent, die aktuellste Version iPadOS 16.

Vorjahresvergleich schwierig

Ein Vergleich zu Zahlen der Vorjahre gestaltet sich schwierig: Dieses Mal ist Apple einen Monat später dran. Außerdem gab es bei iOS 15 und iPadOS 15 nicht den Abstand zwischen den Veröffentlichungsterminen. iPadOS 15 war Mitte Januar 2022 auf 49 Prozent aller Geräte installiert. Bei iOS 15 hatten seinerzeit nur 63 Prozent aller Geräte die neue Version binnen der ersten Monate übernommen.

(mki)