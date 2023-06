Apple visionOS Beta 1 ist da: App-Entwicklung für Apples Headset beginnt

Das Software Development Kit für die Vision Pro ist verfügbar: Apple hat die Entwickler-Tools in der Nacht auf Donnerstag zum Download bereitgestellt. Dazu gehört eine neue Beta-Version der Entwicklungsumgebung Xcode 15, die Beta 1 des Betriebssystems visionOS und Werkzeuge wie "Reality Composer Pro" zur Erstellung von 3D-Modellen und 3D-Inhalten für Extended-Reality-Apps respektive "räumliches Computing". Auch Apples Beta-Verteilsystem TestFlight ist jetzt auf die Bereitstellung von Apps für visionOS ausgelegt.

Vertraute Apple-Frameworks als Basis

VisionOS baut auf den für iOS-Entwickler vertrauten Frameworks auf und erlaubt es auch, bestehende iPhone- und iPad-Apps auf das Headset zu bringen. Apple sieht sowohl 2D-Apps vor, die in einem Fenster im 3D-Raum angezeigt werden, als auch Mischmodelle von 2D-Apps mit 3D-Elementen. Auch die Entwicklung reiner Virtual-Reality-Apps ist möglich, Support für die Portierung von mit Unity erstellen Spielen und 3D-Apps folgt aber erst im Juli.

Ab dem kommenden Monat will Apple außerdem einzelnen Entwicklern ermöglichen, ihre visionOS-Apps nicht nur im Simulator, sondern auf der Vision Pro zu testen. Das wird in speziellen Developer Labs in München, London, Cupertino, Tokio, Shanghai und Singapur möglich sein, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem beabsichtigt Apple, ein Entwickler-Kit für Entwickler-Teams anzubieten, um die Software direkt auf der Hardware testen zu können. Details zu Preisen, Auswahlprozess der interessierten Entwickler und den Hardware-Spezifikationen des Entwickler-Kits hat der Konzern noch nicht genannt.

Bild 1 von 22 Vision Pro: Eindrücke von Apples Mixed-Reality-Headset



Vision Pro kommt erst 2024

Apple setzt mit visionOS und Vision Pro voll auf sein bereits bestehendes Ökosystem – von Apps und Entwickler-Tools bis hin zum App Store und In-App-Kaufschnittstellen. Bis zum US-Marktstart der Vision Pro bleibt Entwicklern jetzt noch rund ein Dreivierteljahr Zeit. Das Apple-Headset soll Anfang 2024 zuerst in den USA in den Handel kommen, zu Preisen ab 3500 US-Dollar. Einen Termin für den Verkaufsstart in Europa sowie einen Europreis nannte Apple bislang noch nicht, es ist zu erwarten, dass dieser über 4000 Euro liegt.

