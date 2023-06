Apples AirPlay fürs Hotel: LG macht mit

Mit Apples AirPlay ist es unkompliziert möglich, Inhalte auf Geräten in der Umgebung wiederzugeben, beispielsweise Apple-TV-Boxen, die an Fernsehern in Konferenzräumen hängen. Mit iOS 17 und iPadOS 17 soll dies künftig noch einfacher möglich sein. Apple plant eine spezielle neue Funktion, die AirPlay auf Fernseher in Hotelzimmern holen soll. Das Feature soll so umgesetzt sein, dass es nicht zu einer dauerhaften Kopplung von iPhone oder iPad mit dem TV-Gerät kommt, sondern dies nur "on demand" möglich wird, um die Privatsphäre des Users zu schützen. Nun hat der südkoreanische Elektronikkonzern LG angekündigt, diese Funktion als erstes Unternehmen in seine Fernseher einzubauen.

Anzeige

Erste Hotels machen ab Herbst mit

Apple hatte bereits angekündigt, dass AirPlay for Hotels bereits ab Ende 2023 verfügbar sein wird. Erster Nutzer seien die Häuser der Gruppe IHG Hotels & Resorts. IHG betreibt unter anderem die Ketten InterContinental, Regent, Crowne Plaza und Holiday Inn. In welchen dieser Marken die Apple-Technik erstmals auftauchen wird, wurde noch nicht kommuniziert. Wie LG in einer Pressemitteilung schreibt, werden erste für Hotelzimmer gedachte TV-Geräte des Unternehmens mit AirPlay for Hotels ausgerüstet.

Die Systeme "bieten den Gästen eine nahtlose und sichere Möglichkeit, Inhalte von ihrem iPhone oder iPad auf ihren Fernseher im Gästezimmer zu übertragen", schreibt der Konzern. Unterstützt wird demnach die Baureihe "Pro:Centric Smart Hotel TV". Neben der Baureihe des aktuellen Jahres sollen auch ältere Modelle das Feature per Update erhalten – wobei LG nicht konkret sagt, ab welchem Baujahr. Das Unternehmen betont, erster offizieller Unterstützer der Funktion zu sein. Man habe dazu mit Apple zusammengearbeitet.

Praktische Nutzung mit QR-Code

LG teilte auch mit, wie die Verwendung von AirPlay for Hotels künftig umgesetzt werden soll. Die Verbindungsaufnahme erfolgt demnach über einen eindeutigen QR-Code, der auf dem Fernseher angezeigt wird. Es ist weder eine zusätzliche spezielle App noch die Eingabe von Logins und Passwörtern notwendig.

Die Nutzung des eigenen iPhones oder iPads hat dabei viele Vorteile: Nutzer können etwa ihre gewohnten Streamingdienste direkt auf dem großen Fernseher des Hotelzimmers verwenden, ohne sich auf selbigem bei diesen anmelden zu müssen. Die komplette Steuerung erfolgt wie gewohnt auf dem persönlichen Apple-Gerät, die Daten bleiben auf diesem und gelangen nicht auf den Fernseher. Über AirPlay lassen sich neben Videoinhalten auch Fotos und Musik wiedergeben, aber auch Präsentationen.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)