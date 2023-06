Apples AirPods Pro 2: Neue Firmware bringt zahlreiche neue Funktionen

Apples AirPods mit aktiver Geräuschunterdrückung (Advanced Noise Cancelation, ANC) bekommen demnächst ein Update mit diversen neuen Funktionen. Dies betrifft vor allem die AirPods Pro 2, teilweise auch andere Geräte der Audio-Baureihe. Apple schraubt dabei an der Erkennung von Außengeräuschen und liefert weitere Verbesserungen.

Mindestens drei neue Modi

Die auf der Entwicklerkonferenz WWDC in der vergangenen Woche bekanntgegebenen Neuerungen sollen den Alltag mit ANC sicherer und komfortabler machen. So gibt es bald einen "Adaptive Audio"-Modus, der ähnlich wie der aktuelle Transparenzmodus ist, aber wichtige Umgebungsgeräusche neben Stimmen besser durchlässt, beispielsweise das Hupen eines Autos. Die Funktion "Conversation Awareness" erkennt, wenn jemand in der Nähe spricht und reduziert automatisch die Lautstärke wiedergegebener Inhalte plus Umgebungsgeräusche. Im dritten neuen Modus, "Personalized Volume", lernt das Apple-Audiogerät wiederum die Lieblingsinhalte des Nutzers und passt dann die Lautstärke automatisch an.

Weiterhin hat Apple am automatischen Wechsel zwischen Geräten gearbeitet. Die Zeit, die ein solcher Switch benötigt, sei reduziert worden und nun verlässlicher, gab Apple an – etwa zwischen einem Mac und einem iPhone. "Adaptive Audio", "Personalized Volume" und "Conversation Awareness" sind allesamt für die AirPods Pro 2 gedacht. Für alle AirPods Pro inklusive erster Generation, AirPods 3 und AirPods Max gibt es ein neues Stummschalte-Feature, mit dem man durch Druck auf AirPod-"Stängel" oder die digitale Krone schnell die Lautstärke abdreht.

Beta für Entwickler bereits draußen

Apple hat die neuen Funktionen bereits intern im Test und lässt auch registrierte Entwickler an die neue Firmware. Die Developer-Beta sollte allerdings als Vorabversion betrachtet werden – für den täglichen Einsatz ist sie also noch nicht gedacht, weil sie Bugs enthalten kann. Alle anderen User erhalten die neue Firmware "später in diesem Herbst", sagte Apple, also frühestens im September oder Oktober.

Ob auch Beats-Modelle abgedeckt werden, von denen diverse inzwischen ebenfalls mit ANC ausgerüstet sind, blieb zunächst unklar. Erst kürzlich hatte Apple hier eine aktualisierte Version der Studio Buds, die Studio Buds +, vorgestellt. Die kleinen ANC-Stöpsel, die als direkte interne AirPods-Pro-Konkurrenten gelten, sind erstmals in einer neuen transparenten Farbe erhältlich, die an den iMac aus den Neunzigern erinnert.

