Apple: Fitnessdienst kommt mit iOS 14.3

Apple Fitness+ ist ab dem 14. Dezember verfügbar. Mit iOS 14.3, das parallel erscheinen soll, wird der Abodienst in die auf iPhones vorinstallierte Fitness-App integriert, wie das Unternehmen mitteilte. Die Fitnessvideos laufen auf iPhones, iPads und Apple TV – eine Apple Watch (ab Series 3) ist zur Nutzung Voraussetzung. Zu Beginn ist das Angebot in mehreren englischsprachigen Ländern verfügbar, darunter USA, Großbritannien und Irland. Zum Start in Deutschland liegen bislang noch keine Informationen vor.

Workout-Videos – auch für Heimtrainer

Fitness+ bietet Trainingsvideos zu gängigen Workout-Typen von Krafttraining über Intervalltraining (HIIT) und Yoga bis hin zu Tanz. Spezielle Trainingseinheiten sollen absolute Einsteiger an die Workouts heranführen. Ein Großteil der Workouts soll sich ganz ohne zusätzliche Ausrüstung durchführen lassen, teils wird ein Paar Hanteln benötigt, so Apple.

Es gibt aber auch Trainingseinheiten für Rudermaschine, Indoor-Radfahren und Laufband – dafür könne man Geräte beliebiger Hersteller wählen. In den USA hat Apple inzwischen Yogamatten von Drittherstellern ins Programm aufgenommen, ob auch hier das Angebot an Fitness-Equipment weiter ausgebaut werden soll, bleibt vorerst offen.

Das Videoangebot soll jede Woche erweitert werden. Zur Erfassung und Anzeige von Körperdaten wie Bewegung und Herzfrequenz wird ausschließlich auf die Sensoren der Apple Watch gesetzt.

Die Workout-Empfehlungen erstellt das iPhone lokal, wie Apple betont, die Workout-Daten landen in der Health-App. Daten wie Kalorienverbrauch und Workout- sowie Trainer-Wahl sollen ohne Verknüpfung zur Apple-ID des Nutzers erfasst werden. Fitness+ lässt sich einen Monat lang testen und verwandelt sich dann in ein Abo mit einem Monatspreis von 10 US-Dollar – oder 80 Dollar pro Jahr. Der Dienst ist außerdem Teil von Apples "Premier"-Bundle, das es bislang nicht in Deutschland gibt.

iOS 14.3 erforderlich

Voraussetzung zur Nutzung ist watchOS 7.2 sowie iOS / iPadOS 14.3 und tvOS 14.3, die Updates für die Betriebssysteme dürften parallel am 14. Dezember erscheinen. Für Betatester steht seit Dienstagabend ein Release Candidate der neuen Versionen zum Download bereit. iOS 14.3 bringt weitere Neuerungen rund um Fotos, Datenschutz, TV-App und Wetterdaten – sowie Support für die neuen AirPods Max.

