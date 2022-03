Apples Frühlings-Keynote: Was wir erwarten und was nicht

Ein Apple-Event steht an: Nach der Vorstellung von MacBook Pro M1 Max und MacBook Pro M1 Pro (plus AirPods 3 und neue HomePod-mini-Farben) im Oktober 2021 war es in Sachen neue Hardware ruhig geblieben beim iPhone-Konzern. Am morgigen Dienstag ändert sich das: Ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden auf einer Keynote von CEO Tim Cook und Kollegen neue Produkte vorgestellt.

Ein Strauß an Neuigkeiten

Die Veranstaltung unter dem Slogan "Peek Performance" ("Späht auf Leistung" in Anspielung auf "Peak Performance", also "Spitzenleistung") wird nach aktueller Lage wieder eine Aufzeichnung sein, nach Cupertino geladen sind die Journalisten und Branchenbeobachter einmal mehr nicht. Entsprechend dürfte es im Video Schlag auf Schlag gehen – und tatsächlich hat der Hersteller eine ganze Reihe frischer Produkte in der Pipeline, wie die Gerüchteküche behauptet.

So wird es mit großer Sicherheit ein neues "iPhone SE 3" geben, das die aktuelle Hardware des Jahres 2020 ablöst. Es kommt erstmals mit 5G-Unterstützung, einem flotteren (A15-)SoC plus verbesserter Kameratechnik. Das Design entspricht aber wohl dem alten – genauso wie man die Komponenten allesamt schon kennt. Angeblich gibt es drei Farben – Weiß, Schwarz und Rot. Das "SE 3" bleibt damit Apples Einsteiger-Handy. Angeblich wird auch das alte Modell zum vergünstigten Preis (200 US-Dollar) weiterhin offeriert. Ein iPad Air der fünften Generation scheint ebenfalls denkbar. Es soll auf das Niveau des iPad mini 6 von 2021 gehievt werden und käme dann mit 5G, A15-Chip und Center-Stage-Funktion für die FaceTime-Vorderkamera.

Neue Mac-Baureihe? Notebook oder Desktop?

Beim Mac wird es etwas nebeliger. Hier glaubt die Branche an neue Apple-Silicon-Maschinen bekannter Baureihen. So könnte das Einsteiger-MacBook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm erstmals einen beschleunigten "M2"-Chip bekommen – auch wenn der Formfaktor eigentlich veraltet ist und renommierte Apple-Beobachter wie der Analyst Ming-Chi Kuo sich fragen, welchen Sinn das für Apple hätte. Zum "M2" gibt es unterdessen erste Sichtungen durch Entwickler – mit 8 CPU- und 10 GPU-Kernen.

Weiterhin sind überarbeitete Mac minis und iMacs denkbar – beim Mac mini auch in einem neuen Formfaktor. Zuletzt gab es außerdem Spekulationen über eine komplett neue "Mac Studio"-Baureihe und ein 7K-Display, das angeblich fertig ist. iMac Pro und Mac Pro gelten hingegen als eher unwahrscheinlich. Wenig Hoffnung sollte man sich auf Apples AR-Headset, iMac Pro oder Mac Pro in neuer Gestaltung machen; diese kommen offenbar später in diesem Jahr oder gar erst im nächsten (Headset). In Sachen Software sollte Apple die Verfügbarkeit von iOS 15.4, iPadOS 15.4 und macOS 12.3 samt neuer Funktionen bekanntgeben – oder sie gleichzeitig mit dem Event herausbringen.

Egal, was Apple auch vorstellt: Mac & i ist wie immer mit einem Liveticker vom Event dabei. Zudem wird es von heise online wieder einen Live-Kommentar mit direkten Experten-Einschätzungen geben. Am 8. März ab 19 Uhr geht's los.

(bsc)