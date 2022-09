Apples September-Event: Was wir bei iPhone, Apple Watch und Co. erwarten

Apple ist in diesem Jahr richtig früh dran. Fanden die iPhone-Keynotes in den letzten Jahren stets Mitte September statt, wechselt der Konzern im Jahr 2022 auf Anfang des Monats. Am kommenden Mittwoch (7.9.) ist es dann also schon soweit: iPhone 14 und Co. feiern ihre Weltpremiere.

Apple hat viel auf dem Zettel

Das iPhone-Event 2022 wird endlich wieder einmal eine Kombination aus virtueller und Live-Veranstaltung – ähnlich wie die WWDC 2022 im Sommer, wenn auch etwas kleiner. Apple wird die eigentliche Produktpräsentation zwar wohl wie gehabt als Video abfahren, hat sich aber zumindest ausgewählte Journalisten in den Apple Park nach Cupertino eingeladen, um ihnen die neuen Produkte auch gleich zeigen zu können.

Und davon gibt es eine ganze Menge. Da wären zunächst einmal wohl insgesamt vier neue iPhone-Modelle, wie man dies auch schon aus den letzten Jahren kennt. Neben zwei "normalen" Varianten sollen auch wieder zwei Pro-Modelle erscheinen. Das 6,1 Zoll große iPhone 14 löst das iPhone 13 ab und kommt wohl mit besserer Kamera und etwas mehr Akkulaufzeit, soll aber wohl das alte SoC A15 Bionic aus dem Vorgänger behalten – ein Novum für Apple. Das iPhone 14 Plus (das zwischenzeitlich auch unter dem Namen iPhone 14 Max durch die Gerüchteküche geisterte) löst das iPhone 13 mini ab und kommt wohl mit 6,7-Zoll-Display. Mini-iPhones würden dann beerdigt.

Pro-Modelle werden spannend

Interessanter als die regulären 14er iPhones sind die beiden neuen Pro-Modelle, bei denen Apple ebenso am Innenleben wie am Design schraubt. Statt dem üblichen Notch, der Einkerbung mit TrueDepth-Gesichtserkennungssensor für Face ID und Selfie-Kamera, soll es nun eine Kombination aus runder Selfie-Kamera und pillenförmigem Face-ID-Modul geben. Beides würde zu einer länglich-ovalen "Pille", in deren Mitte neue Anzeigeelemente für aktive Kamera oder aktives Mikrofon sitzen. Durch die leichte Verkleinerung des Elements könnte Apple mehr Elemente im Interface unterbringen, etwa um endlich die alte Akkuanzeige wiederzubeleben.

Weiterhin werden das iPhone 14 Pro (6,1 Zoll) und das iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll) wohl den neuen A16-SoC bekommen, erstmals ein Always-On-Display mitbringen, wie man es aus der Apple Watch kennt, sowie eine verbesserte rückwärtige Kamera an Bord haben. Das Always-on-Display soll unter anderem Benachrichtigungen beherrschen und Farb- und Tiefeneffekte zeigen. Die Preise aller neuen iPhones könnten – nicht nur wegen der zunehmenden Inflation – teurer werden: Apple plant angeblich, alle Modelle gleich standardmäßig mit 256 GByte Flash auszurüsten und dafür dann die Tarife anzupassen.

Apple Watch und Liveticker

Zweite wichtige Produktvorstellung der Keynote wird wohl die Apple Watch Series 8. Sie soll wohl nur wenig Neuerungen gegenüber der Series 7 mitbringen, darunter einen Körpertemperatursensor, der aber wohl nicht als Fiebermesseinrichtung verwendet werden kann. Angeblich verwendet Apple erneut das alte System-in-Package (SiP) aus Series 6 und 7, beschleunigt die Uhr also nicht. Ein Nachfolger der Apple Watch Edition soll wiederum die Apple Watch Pro sein – die spannend wird: Das Modell soll besonders robust werden, einen größeren Bildschirm (47 mm) haben und erstmals ein neues, kantigeres Design. Weiterhin könnte Apple eine neue Version der Einsteigeruhr Apple Watch SE präsentieren. Die Series 3 wird endlich eingestampft.

An weiteren Keynote-Neuerungen erwarten wir außerdem eine überfällige Überarbeitung der AirPods Pro mit Bluetooth LE Audio und neuem H2-Chip. Apple dürfte zudem die Finalversion von iOS 16 präsentieren, die dann zeitnah erscheinen wird. Ob das auch bei den am Mittwoch angekündigten Geräten der Fall ist, bleibt abzuwarten: Gerade sind in China erneut Zero-COVID-Lockdowns in mehreren Städten angelaufen, in denen auch Apple-Produktionsstätten liegen sollen. Egal, was auch bei der Keynote am Mittwoch auch zu sehen ist: Mac & i berichtet wie üblich mit einem Liveticker im Minutenprotokoll. Nach dem Event wird es außerdem einen Livestream auf heise.de und YouTube geben, bei dem wir die Neuerungen analysieren.

