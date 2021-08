Apples Spatial Audio kommt zu Netflix

Netflix ist derzeit dabei, eine Unterstützung für Apples mit iOS 14 und iPadOS 14 eingeführte Spatial-Audio-Funktion auf iPhone und iPad zu implementieren. Der Rollout habe begonnen, teilte ein Sprecher gegenüber US-Medien mit, nachdem es auf Reddit und Apple-Seiten im Netz bereits entsprechende Meldungen von Nutzern gegeben hatte.

Die Voraussetzungen

Unterstützt werden von der Dolby-Atmos-basierten Technik durch den Streamingdienst anfangs iOS und iPadOS 14 sowie die im Herbst erscheinenden iOS- und iPadOS-Versionen 15. Offizielle Voraussetzung ist die Verwendung von AirPods Pro oder AirPods Max. Ob Tricks zur Nutzung anderer Kopfhörer funktionieren, blieb zunächst unklar.

Die Verfügbarmachung von Spatial Audio soll bei Netflix schrittweise erfolgen – nicht alle Nutzer und alle Filme erhalten die Funktion zu Beginn. Ist Spatial Audio aktiv, sollen Nutzer ein Raumklangerlebnis hören können – trotz der Verwendung von nur jeweils einem Treiber pro Ohr. Weiterhin gibt es eine Positionsbestimmung im Raum, die Apple bereits in seinem eigenen Streamingdienst Apple TV+ integriert hat. Dabei erfolgt ein Headtracking: Der Klang ändert sich also, wenn man iPhone oder iPad im Raum an eine andere Stelle rückt und es erscheint so, als komme der Klang aus Richtung des Geräts. Dabei werden sowohl Gyroskop als auch Beschleunigungssensor der Hardware verwendet.

Kinoartiges Erlebnis – auch für Stereo

Apple strebt mit Spatial Audio ein "kinoartiges Erlebnis" an. Für Netflix lässt sich das Feature, sofern es im jeweiligen Film oder der jeweiligen Serie aktiv ist, über das Kontrollzentrum von iOS und iPadOS aktivieren. Ab iOS 15 plant Apple zudem eine Funktion, die Spatial Audio auch für Stereoinhalte "nachahmen" soll ("Spatialize Stereo"). Das soll dann auch in der Netflix-Anwendung und anderen Programmen mit Audioausgabe funktionieren.

(bsc)