Apples Unterhaltungselektronik: Updates auch für HomePod und Apple TV

Apple hat neben iPadOS 15, iOS 15 und watchOS 15 am Montagabend auch Updates für weitere zwei Gerätelinien publiziert. Die Smartspeaker HomePod und HomePod mini erhielten die neue Firmware HomePod OS 15, Apple TV HD sowie die beiden Varianten des Apple TV 4K (2017 und 2021) Zugriff auf die Finalversion von tvOS 15.

Neuerungen in HomePod OS 15

Im Vergleich zu den Neuerungen für iPad und iPhone sowie Apple Watch fallen die ergänzten Features relativ klein aus. Willkommen sind sie trotzdem. So kann der HomePod mini künftig als Stereopärchen Audio eines Apple-TV-4K-Geräts wiedergeben. Man kann das Bassniveau reduzieren, "um die Nachbarn nicht zu stören". Läuft ein HomePod mini in der Nähe, erscheint auf dem iPhone-Lockscreen automatisch ein Menü mit Steuermöglichkeiten. Über Siri kann man Apple-TV-Geräte via HomePod anschalten, Filme starten und die Wiedergabe steuern.

Die Stimme von Siri kann sich automatisch an die Umgebungslautstäre beziehungsweise die Lautstärke der Nutzerbefehle anpassen. HomePod OS 15 bringt Unterstützung für neue HomeKit-Geräte mit Siri mit, die es künftig geben soll – diese leiten Sprachinput auf die Smartspeaker weiter. Siri kann nun auch Geräte zu bestimmten Urzeiten schalten ("Mach das Licht in 10 Minuten aus") und der HomePod erkennt bei Verwendung von Apples Kameraunterstützung HomeKit Secure Video nun, wenn ein Paketbote ein Paket vorbeibringt. Das HomePod-Update bietet Apple wie erwähnt – und lobenswerterweise – nicht nur für den HomePod mini an, sondern auch für den nicht mehr im Programm befindlichen HomePod.

tvOS 15 mit mehr Überblick und Kinofeeling

tVOS 15 kommt künftig mit "Shared with You", wie man es auch aus iOS 15 kennt. In der neuen Sektion sieht man Inhalte, die der Nutzer durch die Nachrichten-App vorgeschlagen bekommen hat. "Hey Siri" startet nun Shows auf Apple TV+ und die Unterstützung für besagte Stereopärchen aus HomePod-mini-Geräten ist dabei (inklusive Surround; siehe oben, mit HomePod OS 15). AirPods Pro und AirPods Max, die mit einem Apple TV gekoppelt sind, liefern nun Spatial-Audio-Klang.

HomeKit-Secure-Video-Kameras lassen sich auf Apple-TV-Geräten nun mit mehr Bildquellen gleichzeitig anzeigen. Das Update bereitet die Geräte außerdem auf Apples "Gemeinsam gucken"-Dienst SharePlay vor – dieser ist allerdings zunächst noch ausgesetzt worden. Damit lassen sich über FaceTime gemeinsam Serien schauen und Musik hören, die tvOS 15 dann auch wiedergibt. Apple hat zudem eine neue Empfehlungs-Engine für gemeinsamen Content an Bord. Neben tvOS 15 hat Apple auch ein Update 8.4.6 für Apple-TV-3-Geräte publiziert; welche Neuerungen es bringt, blieb zunächst offen.

