Apples Vision Pro: Apples Mixed-Reality-Headset enthüllt

Apples nächste Gerätekategorie ist da. Nach dem Gerüchte-Crescendo der letzten Wochen hat der Hersteller am Montagabend ein erstes Headset vorgestellt: Mit "Vison Pro" steigt der Konzern in den noch vergleichsweise winzigen Markt der Mixed-Reality-Headsets ein. Apples Headset erinnert an eine schicke Skibrille. Das Headset soll unter anderem Apps und Inhalte in einer 3D-Bedienoberfläche riesig vor die Augen des Nutzers bringen. Die Steuerung erfolgt per Augen- und Hand-Tracking sowie Sprachbefehle. Ein an die Krone der Apple Watch angelehntes Drehrad erlaubt es zwischen Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) zu wechseln.

Die Brille soll die Augen des Trägers nach Außen projizieren, wenn jemand in der direkten Umgebung auftaucht – und die Person im Headset erscheinen lassen.

Ein riesiger Workspace erlaubt es, vertraute iOS-Apps in einer riesigen Darstellung in den virtuellen Raum zu bringen, wie der Hersteller erklärte. Dies erlaube es, große Arbeitsbereiche in Mixed Reality zu erstellen. Für Texteingaben ist ein virtuelles Keyboard sowie die Diktierfunktion vorgegeben, aber auch die Verwendung einer Hardware-Tastatur gehört zu den Optionen. Inhalte auf einem Mac sollen sich über die Brille direkt in 4K groß darstellen lassen.

Diese Meldung wird weiter aktualisiert.

(lbe)