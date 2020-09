Apples großer Mac-Umstieg auf ARM im Podcast von Mac & i

Bald heißt es "Apple Silicon" statt "Intel Inside": Noch 2020 will Apple erste Macs mit hauseigenen ARM-basierten Prozessoren auf den Markt bringen. Der Hersteller hat sich einen ambitionierten Zeitplan gesetzt, innerhalb von zwei Jahren sollen alle Mac-Modellreihen umgestellt werden.

Was der Umstieg für Apple und Nutzer bedeutet, bespricht Stephan Ehrmann mit dem freien Journalisten und Chip-Spezialisten Nico Ernst, mit Christof Windeck, dem Prozessorexperten und Hardware-Chef von c’t, sowie mit Holger Zelder, Hardware-Redakteur bei Mac & i, in der achten Folge des Apple-Podcasts.

Was der Wechsel auf ARM-CPUs für Apple und Anwender bedeutet lesen Sie auch in Heft 4/2020 der Mac & i.

Sie können die ganze Folge 8 auch als Audio-Stream anhören oder herunterladen:

