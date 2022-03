Apple führt iPhone-Ausweis in den USA ein

Apple führt einen digitalen Ausweis ein: Einwohner des US-Bundesstaates Arizona können ab sofort ihren Führerschein respektive Ausweis (State ID) in der vorinstallierten App Wallet auf iPhones und Apple Watches speichern, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mehr als zehn weitere US-Bundesstaaten seien bereits an Bord und bieten die Ausweisoption bald an. Die Einführung des iPhone-Ausweises war nach der Freigabe von iOS 15 ursprünglich schon für Ende 2021 geplant, musste aber aufgeschoben werden.

Führerschein wird per iPhone eingescannt

In unterstützten Regionen können Nutzer ihren Führerschein mit der iPhone-Kamera einscannen. Zusätzlich muss zur Verifizierung ein Selfie aufgenommen werden, das an die ausstellende Behörde übermittelt wird. Ähnlich wie der Einrichtung der Gesichtserkennung Face ID müssen zudem Kopf- und Gesichtsbewegungen durchgeführt werden, wie Apple erläutert. Der jeweilige Bundesstaat ist zuständig für die Zulassung des digitalen Ausweises.

Zu Beginn lässt sich der digitale Ausweis nur für eine Kontrolle durch die Transportation Security Administration (TSA) einsetzen, erste kompatible Lesegeräte werden an den Sicherheitsschleusen des Phoenix Sky Harbor International Airport installiert. Neben weiteren Flughäfen dürfte der iPhone-Ausweis im Laufe der kommenden Monate auch an anderen Orten akzeptiert werden: Branchenverbände hoffen, dass dieser etwa bei der Autovermietung oder auch der Altersverifikation beim Kauf von Alkohol oder Medikamenten und auf Veranstaltungen herangezogen wird.

Auch Android unterstützt mDL-Standard

Apple betont, dass iPhone oder Watch für den Vorgang weder entsperrt, noch aus der Hand gegeben werden müssen. Das Lesegerät zeigt, welche Daten abgefragt werden sollen, der Nutzer muss die Übermittlung dann erst freigeben. Apple setzt für seinen digitalen Ausweis auf den Standard ISO 18013-5 (mDL, Mobile Driver's License – mobiler Führerschein), den auch Google ab Android 11 unterstützt. Ob und wann Apple die iPhone-Ausweisfunktion nach Europa bringen will, bleibt offen.

(lbe)