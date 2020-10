Apples neuer Marketingboss übernimmt

Apple hat nun ganz offiziell einen neuen Senior Vice President for Worldwide Marketing. Die Position, die von zentraler Bedeutung für den Konzern ist, wird künftig von Greg "Joz" Joswiak bekleidet, der selbst jahrelang Vizepräsident von Apples Produktmarketing war.

Schiller-Nachfolger ist ein Apple-Veteran

Trotz der Neubesetzung durch einen Apple-Veteranen bedeutet die Berufung einen Paradigmenwechsel: Joswiaks Vorgänger Phil Schiller war neben Apple-CEO Tim Cook und Designchef Jony Ive, der das Unternehmen allerdings schon 2019 verlassen hat, der wohl bekannteste Manager der iPhone-Company. Seine Wichtigkeit lässt sich schon daraus schließen, dass Schiller in seiner langen Zeit bei Apple regelmäßig auch den 2011 verstorbenen Steve Jobs bei Keynote-Veranstaltungen vertreten durfte.

Aufstieg in die oberste Führung

Nun also Joswiak: Der wurde nun offiziell auch auf Apples wichtige Management-Seite auf Apple.com aufgenommen, wo nur die höchste Führungsetage des Konzerns verzeichnet ist. Hier wird nochmals betont, dass er direkt an Chef Cook berichtet und er seit mehr als 30 Jahren Marketing- und Management-Erfahrung bei Apple hat. Tatsächlich kam Joswiak bereits im Juni 1986 zu Apple, also in jener merkwürdigen Zwischenzeit, als Steve Jobs das Unternehmen verlassen hatte. Ein junger Mann ist der neue Marketingboss nicht: Geboren wurde er 1964 und damit nur vier Jahre später als Vorgänger Phil Schiller.

Schiller bleibt dem App Store erhalten

Phil Schiller erhält bei Apple auch nicht der Laufpass. Er bleibt als sogenannter "Apple Fellow" an Bord. Er werde sich weiter um den App Store – den er seit mehreren Jahren leitet – sowie um Unternehmensveranstaltungen – also Keynotes – kümmern, hieß es bei der offiziellen Bekanntgabe des Wechsels im vergangenen August. Der App Store ist für Apple von größter Bedeutung, auch wenn er aktuell weltweit unter Beschuss steht – von Regulierern wie von Software-Anbietern. (bsc)